Sarımsak tarlasını bomba imha uzmanları bastı: Havaya uçuruldu
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sarımsak tarlasında bomba bulunduğu iddiası kısa süreli paniğe yol açtı. Olay yerine gönderilen bomba imha uzmanları şüpheli cismi kontrollü şekilde patlattı.
Tarsus’a bağlı Bahçe Mahallesi’nde yaşanan olayda, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet birimlerine bağlı bomba imha uzmanının müdahalesiyle şüpheli cisim kontrollü şekilde patlatıldı. Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede cismin oldukça eski olduğu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirlendi.