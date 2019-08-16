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Sarımsak festivalinde halk oyunları ekipleri göz doldurdu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde, Türkiye’nin yanı sıra 5 ülkenin halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:52
Sarımsak festivalinde halk oyunları ekipleri göz doldurdu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde, Türkiye’nin yanı sıra 5 ülkenin halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.


Taşköprü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’ne Avrupa ve Asya kıtasından 5 ülke katılım gösterdi. Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Bulgaristan, Güney Kore, KKTC ve Hindistan’dan gelen halk oyunları ekiplerinin, ülkelerine özgü kıyafetlerle sergiledikleri gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.


Halk oyunları ekiplerinin, festival süresince çeşitli etkinliklerde bulunacakları ve kendi ülkelerine özgü halk oyunlarını sergileyecekleri öğrenildi.


Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin 18 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirten Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Festival, Taşköprü’nün kültür turizmini, dini turizmini tatmak amacıyla yapıyoruz. Sarımsağımızı, Pompeipolis’imizi ve dini turizm ile alakalı Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerini okuduğu ilçemizi tanıtmak için yapıyoruz. Birlik beraberliği sağlamak için yapıyoruz” dedi.


Festivale herkesi beklediklerini vurgulayan Başkan Çatal, “Festivalimize 6 tane yabancı ülkeden folklor ekipleri katılıyor. Bu ülkeleri birlik, beraberlik, kardeşliğimizin yayılması için çağırıyoruz. Bu arkadaşlar diğer ülkelerde de Taşköprü sarımsağını anlatsın, dini turizmini anlatsın, Pompeipolis’i anlatsın diye çağırıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:52
  1. kültür
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