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Sarımsağın sap ve kabuklarında antioksidan bulunuyor

Birçok derde devasıyla bilinen sarımsağın sapı ve kabukları da oldukça değerli. Dr. Öğr. Üyesi Kahyaoğlu tarafından yürütülen araştırma sonucunda, sarımsak dişlerinin yanı sıra çöpe giden sap ve kabuklarının da antioksidan açısından önemli değerler barındırdığı ortaya konuldu. İşte sarımsağın bilinmeyen yönleri...

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
Sarımsağın sap ve kabuklarında antioksidan bulunuyor

Birçok derde devasıyla bilinen sarımsağın sapı ve kabukları da oldukça değerli. Dr. Öğr. Üyesi Kahyaoğlu tarafından yürütülen araştırma sonucunda, sarımsak dişlerinin yanı sıra çöpe giden sap ve kabuklarının da antioksidan açısından önemli değerler barındırdığı ortaya konuldu. İşte sarımsağın bilinmeyen yönleri...

Sarımağın sapını ve kabuğunu çöpe atmayın

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deren Tahmas Kahyaoğlu tarafından yapılan çalışmada, sarımsağın çöpe giden sap ve kabuklarının da antioksidan açısından önemli olduğu belirlendi.

Sarımsakların sap ve kabuklarının çöpe atılmasının önüne geçip bunların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Dr. Öğretim Üyesi Deren Tahmas Kahyaoğlu, Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki 20 farklı tarladan örnek aldı.

Laboratuvarda sarımsakları inceleyen Kahyaoğlu, Taşköprü sarımsağının dişlerinde bulunan antioksidan aktivitenin sap ve kabuk kısmında da varlığını tespit etti.

Kahyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarımsağın tıbbi bir bitki olduğuna işaret ederek, Taşköprü sarımsağının, Türkiye'deki diğer sarımsak türlerinden farklı olduğunu, 10-11 aylık raf ömrü bulunduğunu söyledi.

Bir süre önce Gıda Mühendisliği Bölümü olarak kentteki bir sarımsak fabrikasını ziyaret ettiklerini anlatan Kahyaoğlu, "Ürün, sap ve kabuklarından ayrılıp vakumlu ambalajlarda paketlenerek ihraç ediliyordu. Ayrılan sap ve kabukların ne olduğunu merak ettik. İşletmeye sorduğumuzda, bunların çöpe atıldığı söylendi." dedi.

Doğal bir antioksidandır

Çöpe atılan kısmın sarımsağın toplam ağırlığının yüzde 10'unu oluşturduğunun altını çizen Kahyaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar büyük bir miktarın atık olması, bizi bu çalışmayı yapmaya yönlendirdi. Sarımsak, doğal bir antioksidandır. Bu ispat edilmiştir. Bu özelliğin kabuğu ve sapında da olup olmadığını merak ettik. 'Bunları endüstriye tekrar kazandırabilir miyiz?' diye düşündük. Bu amaçla yaptığımız çalışmada, Taşköprü'nün farklı tarlalarından elde ettiğimiz sarımsağın kendisinde, diş kabuğunda ve sapında antioksidan aktivite testleri yaptık. Bu testler sonucunda tabii ki en yüksek antioksidan aktivite dişlerinde tespit edildi. Bunu sarımsak dişinin kabuğu, ardından da sapı takip etti."

Sarımsakla ilgilenen sanayicilerden sarımsağın sap ve kabuğunu da değerlendirmelerini isteyen Kahyaoğlu, "Yüzde 10'luk atık kısım işlendiğinde hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacaktır. Sarımsakla ilgilenen sanayicilerin Ar-Ge çalışmaları yapıp bu tarımsal atığı değerlendirmeleri ve bu sayede Taşköprü sarımsağının dünya piyasasında rekabet gücünün artırılabilmesi, oldukça önemlidir." ifadesini kullandı.

Kahyaoğlu, çalışmasını uluslararası bir kongrede sunduğunu ve oldukça ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
  1. Kastamonu
  2. sarımsak
  3. sarımsağın sapı
  4. sarımsak kabuğu
  5. sarımsağın faydaları
  6. doğal antioksidan
  7. sarımsağın kabukları

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