Sarıklı gence "Türkiye'den defol" deyip saldırmıştı! Serbest bırakıldı
Atatürk Havalimanı metrosunda takke ve şalvarlı gence “Türkiye’den defol git” diyerek saldıran H.O, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Hakaret ve Kasten yaralama” suçlarından sevk edildiği adliyece serbest bırakıldı
14 Mayıs seçiminden önce TİP'in gazıyla cübbeli sarıklılara düşman kesilenler, Türkiye'nin pek çok noktasında provokasyonlara imza attı.
Sokaklarda "tarikatlar, cemaatler kapatılacak" sloganları atılarak yürüyüşler düzenlendi.
Seçimden bir gün önce de, İslami cemaat ve tarikatlara kin besleyen H.O. adındaki şahıs, Atatürk Havalimanı metrosunda takke ve şalvarlı gence “Türkiye’den defol git” diyerek saldırdı.
H.O, yumruk salladığı gençten beklemediği bir tepki alınca, nefs-i müdafaa yapan gençten dayak yedi.
H.O., “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Hakaret ve Kasten yaralama” suçlarından sevk edildiği adliyece serbest bırakıldı
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