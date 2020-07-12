  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sarıkamış'ta yerleşim yerlerine inen ayılar, çöp konteynerinden beslenip ormana döndü

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:55:48 -
Sarıkamış'ta yerleşim yerlerine inen ayılar, çöp konteynerinden beslenip ormana döndü

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerinden besleniyor.

İnönü Mahallesi'ne inen 2 yavru bozayı sokaklarda gezdikten sonra çöp konteynerinde yiyecek aradı. Yavru ayılar konteynerlerdeki yiyecek atıklarıyla karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana döndü.

Aynı mahallede başka bir bozayı da bir evin bahçe duvarlarının üzerinde dolaştıktan sonra çöp konteynerindekilerle karnını doyurup uzaklaştı.

Sokaklarda gezen ayıları balkondan izleyen vatandaşlar, ayıların mahalleye inmemesi için yetkililerden yardım istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı