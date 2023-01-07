  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe

Flaş karar! Harekete geçiyorlar: 80 doların altında bulunan Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler

İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması

Bir anne yardım istiyor: Kızımı o albay kaçırdı

Bölücüler gerçekten bölündü mü yoksa tezgah mı kuruluyor Pervin Buldan'dan şaşırtan çıkış: Kendi adayımızı çıkaracağız

Yanmaya başladığında 2. Abdülhamid Han tahttaydı! 121 yıldır sönmüyor

Dış güçler de iç güçler bozguna uğradı! Erdoğan'ın açtığı projede dev başarı

İmamoğlu’nun metro sahtekarlığını, Bakan ifşa etti! ‘Yüzde 70 ile devrettik, 4 yılda bitirdiler’

Araç sahipleri dikkat! Yeni elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi yayınlandı: Ucuz, sıfır araç kampanyaları

Çok az ülkede var! Türkiye geliştirdi... Dünya peşine düşecek
Gündem Sarıkamış'ta otelde salonun tavanı çöktü! Bakan Koca'dan açıklama
Gündem

Sarıkamış'ta otelde salonun tavanı çöktü! Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde salonun tavanının çökmesi sonucu yaralanan 32 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 22:02:00 -
Sarıkamış'ta otelde salonun tavanı çöktü! Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde salonun tavanının çökmesi sonucu yaralanan 32 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanının çökmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Yaralıların 23'ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otelin tavanı çöktü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otelin tavanı çöktü

Gündem

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otelin tavanı çöktü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23