Sarıkamış'ta otelde salonun tavanı çöktü! Bakan Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde salonun tavanının çökmesi sonucu yaralanan 32 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde salonun tavanının çökmesi sonucu yaralanan 32 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanının çökmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Yaralıların 23'ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.