  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası
için kalan
Aktüel

Sarıkamış’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:01:48 -
Sarıkamış’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.


Sarıkamış ilçesi Köroğlu köyünde Aslan ve Yurt aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların patladığı kavgada kurşunların isabet ettiği Sema Aslan (35) ağır yaralandı.


Yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansa Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.


Köroğlu köyünde iki aile arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, köyün giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ise Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı