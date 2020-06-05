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Aktüel

Sarıkamış doğası ve yaban hayatıyla göz kamaştırıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:18:31 -
Sarıkamış doğası ve yaban hayatıyla göz kamaştırıyor

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sarıçam ormanlarıyla bezeli yaban hayatı ve zengin florasıyla yaz mevsiminde görsel şölen sunuyor.

Cıbıltepe Kayak Merkeziyle kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ilçe, yazın da göz kamaştırıyor.

Sarıçam ormanlarıyla kaplı arazilerde açan çiçekler ve şırıl şırıl akan dereler, kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Yemyeşil doğasıyla yeşilbaş ördek, angut gibi birçok kuş ve yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçe, zengin florasıyla da dikkati çekiyor.

İlçedeki meralarda arıların doğadaki çiçeklerden polen toplaması da objektiflere yansıdı.

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