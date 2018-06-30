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Şarık Tara için ilk tören ENKA Holding'te yapıldı

Önceki gün çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara için holding binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:59
Şarık Tara için ilk tören ENKA Holding'te yapıldı

ENKA Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ekonomiden sanayiye, eğitimden sanat ve spor dünyasına sayısız alanda iz bırakan Tara için ilk tören, saat 10.00'da ENKA Holding'in Beşiktaş'taki merkezinde düzenlendi.

Törene başta Tara ailesi olmak üzere, yakınları, holding çalışanları, ENKA Okulları öğrencileri ve ENKA sporcularıyla sevenleri katıldı.

Holding binasına büyük bir Türk bayrağıyla Şarık Tara'nın fotoğrafı asıldı. Şarık Tara'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu holding çalışanları omuzlarında taşıdı.

Törende taziyeleri başta oğlu, ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara olmak üzere diğer aile üyeleri kabul etti.

Saygı duruşunun ardından Tara için helallik alındı ve daha sonra dua edildi.

Bebek Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından 88 yaşında vefat eden Şarık Tara, Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 11:59
  1. İstanbul
  2. şarık tara

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