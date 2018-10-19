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Sarıgül'ün ardından Hayri İnönü de adaylığını açıkladı! 'Gösteriş yapmak için değil...'

Şişli Belediye Başkanı Hayri inönü, 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday adaylığını sosyal medyadan paylaştığı bir video ile açıkladı. İnönü'nün videodaki konuşmasında kullandığı, "Gösteriş yapmak için değil, size hizmet etmek için adayım." sözleri, geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan selefi Mustafa Sarıgül'e göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

19 Ekim 2018 Cuma 23:23
Sarıgül'ün ardından Hayri İnönü de adaylığını açıkladı! 'Gösteriş yapmak için değil...'

 yeniakit.com.tr 

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesiyle CHP'den Şişli Belediye Başkanı seçilen İsmet İnönü'nün torunu Hayri inönü, 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday adaylığını açıkladı.

Adaylığını sosyal medyadan paylaştığı bir video ile duyuran İnönü, çarpıcı ifadeler kullandı.

Videoda Şişli'ye dair vaatlerinden söz eden İnönü'nün, "Şişli'nin talan edilmiş malları gerçek sahiplerine iade edilene kadar, mücadeleme devam edeceğim." ifadeleri, Mustafa Sarıgül'e gönderme olarak yorumlandı.

'Gösteriş yapmak için değil, size hizmet için adayım'

 

Daha önce birçok kez birbirlerine giren ikili arasında yaşanan çekişmenin yerel seçimler yaklaştıkça kızışması beklenirken, CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlunun tutumu merak ediliyor.

Twitter'dan paylaştığı videoda Şişli seçmenine seslenen İnönü'nün, konuşmasında Sarıgül'e gönderme yaptığı şeklinde yorumlanan bir bölümünde, "Gösteriş yapmak için değil, size hizmet etmek için adayım. Bu idealleri benimle paylaşacak ve bu yolda bana eşlik edecek tüm dostlarımla yola çıktım." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Emir Sarıgül, belediye meclis toplantısında küfürler etmişti

2014 yılındaki yerel seçimlerin ardından Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, 2015 yılında gerçekleşen belediye meclis toplantısında, Başkan Hayri İnönü’ye ağza alınmayacak küfürler etmişti. Sarıgül'ün sinkaflı küfürlerini içeren görüntüler daha sonra internette yayınlanmıştı.

Şişli Belediyesi'ndeki meclis toplantısı sırasında gerçekleşen olayda, toplantı için salona gelerek yerine oturan Başkan İnönü’nün ardından salona giren Emir Sarıgül'ün, yerine oturacağı sırada İnönü'ye yönelik olarak, "O…çocuğu, ananı s.yim" dediği kameralara yansımıştı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 23:23
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