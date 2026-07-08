Darphane Galatasaray'a özel para basacak

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın bu tarihi başarısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ölümsüzleştirildi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın başarısı nedeniyle özel para basıp 1.450 TL'ye satacak.

Darphane, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna özel olarak sınırlı sayıda "26. Şampiyonluk Bronz Hatıra Parası" bastı. Özel tasarımı, kutusu ve sertifikasıyla dikkat çeken ve koleksiyon değeri taşıyan hatıra parasının satış tarihi ile fiyatı da resmi olarak netlik kazandı.

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği hatıra parası, 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla 1.450 TL'lik satış fiyatıyla piyasaya sunulacak.

Yoğun talep görmesi ve kısa sürede tükenmesi beklenen anlamlı hatıra ürününe, Darphane’nin resmi e-mağazası üzerinden üye girişi yapılarak online sipariş yoluyla ulaşılabilecek.

Ayrıca online platformun yanı sıra, İstanbul Beşiktaş'ta yer alan fiziki Darphane Mağazası'nda da stoklarla sınırlı olmak kaydıyla doğrudan satış gerçekleştirilecek.