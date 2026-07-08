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Milyarlarca dolar borç sonları oldu: Dev şirket mobil operatörlükten çekiliyor

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Milyarlarca dolar borç sonları oldu: Dev şirket mobil operatörlükten çekiliyor

ABD telekomünikasyon sektöründe büyük sarsıntıya yol açan gelişmeyle Dish Wireless, mali darboğaz nedeniyle "Chapter 11" iflas koruma başvurusunda bulundu. Birikmiş borç yükümlülüklerini karşılayamayan ve finansman krizine giren dev şirket, mobil şebeke işletmeciliğinden tamamen çekilme ve "Project Genesis" gibi iddialı projelerini sonlandırma kararı aldı. Şirketin bazı markaları faaliyetlerine devam edecek olsa da, sunulan taahhütlü uygun fiyatlı tarifelerin kapatılması on binlerce aboneyi etkileyecek.

#1
Foto - Milyarlarca dolar borç sonları oldu: Dev şirket mobil operatörlükten çekiliyor

ABD telekomünikasyon sektöründe dengeleri değiştirebilecek önemli bir iflas süreci başladı. Dish Wireless ve ana şirketi Dish DBS, 30 Haziran'da Chapter 11 kapsamında iflas koruması için başvuruda bulundu.

#2
Foto - Milyarlarca dolar borç sonları oldu: Dev şirket mobil operatörlükten çekiliyor

Dünya'da yer alan habere göre, şirketin mali darboğaza girmesinde, 1 Temmuz'da vadesi gelen 2 milyar dolarlık borcun yanı sıra EchoStar'ın AT&T'ye gerçekleştirmeyi planladığı 23 milyar dolarlık spektrum satışının gecikmesi etkili oldu. Beklenen finansmanın sağlanamaması nedeniyle şirket borç yükümlülüklerini yerine getiremedi.

#3
Foto - Milyarlarca dolar borç sonları oldu: Dev şirket mobil operatörlükten çekiliyor

Hazırlanan yeniden yapılandırma planı kapsamında Dish Wireless mobil şebeke işletmeciliğinden çekilecek. Buna karşın Boost Mobile ve Gen Mobile markaları hizmet vermeyi sürdürecek. Dish TV ve Sling TV ise iflas sürecinden etkilenmeyecek.

#4
Foto - Milyarlarca dolar borç sonları oldu: Dev şirket mobil operatörlükten çekiliyor

Şirketin 2022 yılında büyük umutlarla hayata geçirdiği Project Genesis projesi de sona eriyor. "Ömür boyu" taahhüdüyle sunulan uygun fiyatlı mobil tarifelerin 31 Ağustos itibarıyla tamamen kapatılacağı abonelere bildirildi.

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