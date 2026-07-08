Milyarlarca dolar borç sonları oldu: Dev şirket mobil operatörlükten çekiliyor
ABD telekomünikasyon sektöründe büyük sarsıntıya yol açan gelişmeyle Dish Wireless, mali darboğaz nedeniyle "Chapter 11" iflas koruma başvurusunda bulundu. Birikmiş borç yükümlülüklerini karşılayamayan ve finansman krizine giren dev şirket, mobil şebeke işletmeciliğinden tamamen çekilme ve "Project Genesis" gibi iddialı projelerini sonlandırma kararı aldı. Şirketin bazı markaları faaliyetlerine devam edecek olsa da, sunulan taahhütlü uygun fiyatlı tarifelerin kapatılması on binlerce aboneyi etkileyecek.