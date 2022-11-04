Sarıgül'den TOGG çağrısı! 'Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin Manisa İl Binasında yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendirerek basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

“Referandum yapılacaksa sadece kadınlar oy kullansın”

Manisa’da olmaktan son derece memnun olduğunu kaydeden Sarıgül Türkiye gündemini değerlendirerek başladığı açıklamasında, “Bir başörtüsü sorununu getirip atıyorlar. Biz diyoruz ki Türkiye’de başı açık kardeşim de aç, başı kapalı kardeşim de aç. Başörtüsünü erkekler takacak değil. Onun için başörtüsünü kadınlara bırakalım. Referandum yapacaksak, bu referandumda erkekler değil mutlaka kadınlar oy kullanmalıdır” dedi.

“Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı”

TOGG için daha önce de çağrı yaparak satın alınması gerektiğini belirten Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

TOGG yerlidir çünkü üretimi Türkiye’dir. Millidir çünkü fikri ve sanayi mülkiyeti de Türkiye Cumhuriyetindedir. Yani pazarlama hakkı tamamen Türkiye’dedir. Nerede üretiliyor? Türkiye’de üretiliyor. TOGG’un kaç paraya ve nereye satılacağına kim karar veriyor? Türkiye veriyor. O nedenle TOGG yerlidir ve millidir. Çünkü tasarımları bizdedir, mülkiyet hakkı Türk yatırımcılarındadır. O nedenle Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG, yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı.