Sarıgül'den Çavuşoğlu'na Montrö övgüsü: Takdire şayan!

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Çavuşoğlu’nu kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu dış politikanın da devam etmesini, özellikle Montrö Antlaşmasına bağlı kalınması ve Montrö Antlaşmasının savunulması gerçekten takdire şayan bir olaydır” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde gündeme dair basın açıklaması düzenledi.

“Montrö'nün savunulması takdire şayan bir olaydır”

Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Türkiye’de buluşmasının diploması açısından büyük bir başarı olduğunu ifade eden Sarıgül, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu dış politikanın da devam etmesini, özellikle Montrö Antlaşmasına bağlı kalınması ve Montrö Antlaşmasının savunulması gerçekten takdire şayan bir olaydır” ifadelerini kullandı.