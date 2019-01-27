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Sarıgül'den AK Parti'ye övgü, CHP'ye eleştiri: Bunu kabullenmek mümkün değil

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, Feriköy'de düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada, "İktidar bütün belediyelerde adaylarını açıklayıp hızlı bir çalışma içerisine girerken, ana muhalefet ne yazık ki 2 ay kala adaylarını hala açıklamadı, açıklayamadı. Bunu anlamak mümkün değil" dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 16:27
Sarıgül'den AK Parti'ye övgü, CHP'ye eleştiri: Bunu kabullenmek mümkün değil

CHP'den istifa ederek Şişli'den Belediye Başkan Adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, Feriköy Yayla Mahallesi'nde miting düzenliyor.

İstanbul Şişli'ye bağlı Feriköy Yayla Mahallesi'ndeki mitingde konuşma yapan Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar hızlı bir çalışma içerisine girerken..."

"Şu sözlerimin altını iyi bir şekilde çizmek istiyorum. İktidar bütün belediyelerde adaylarını açıklayıp hızlı bir çalışma içerisine girerken, ana muhalefet ne yazık ki 2 ay kala adaylarını hala açıklamadı, açıklayamadı! Bunu anlamak mümkün değil. Seçime iki ay kalmış, neden adaylar açıklanmıyor? Bunu kabullenmek mümkün değil. Kolay değil tam tamına 48 aydır gecenizi gündüzünüze kattınız. Kapı kapı dolaştınız. Mektuplarımızı, broşürlerimizi, sevgilerimizi bütün Şişli ile buluşturdunuz. Ben ve 60 bin yol arkadaşım çalışmaktan bıkmadık. Ama beklemekten belirsizlikten yorulduk. Biz çalışmaktan yorulmayız çünkü çalışa çalışa kazanacağız."

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 16:27
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Mustafa Sarıgül
  4. AK Parti

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