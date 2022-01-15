TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlarla uzun süre konuşulan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Lideri Mustafa Sarıgül yine sosyal medyayı karıştırdı.

Sarıgül'ün, bir il başkanını sözde 'motive ettiği' azar videosu, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İşte o videoya gelen tepkiler:

"Çizgi film gibi yemin ediyorum. Ya da sesi kapat, Charlie Chaplin'in sessiz filmleri ile yarışacak bir yapıt olur. Bu adamlar bu davranışlarla oy isteyecekler bu ülkede ve alacaklar da.. Bir tane bile alsalar büyük ayıp bizim için.."

"Sayın Sarıgül siz ve karşınızdaki tonton beyefendinin İmamoğlu ve ekibinden bir şeyler kapması lazım. Onlar baya donanımlı rol kesme konularında."

"Tiyatro oyunu gibi... Çok tuhaf, bu beyefendi yıllarca Şişli Belediye başkanıydı, böyle halleri oyunculuğu var mıydı o zamanlarda? Değişik.."

"Bu adama değil o tünel girişlerine, duvarlara 'Çare Sarıgül' yazanlara kızıyorum."

"Temsil ve müsamere kolu başkanımız 5. Sınıf arkadaşımız Mustafa Sarıgül, iyi seyirler efem."