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Gündem Sarıgül ‘Nusret’i ben meşhur ettim’ dedi! İyi halt ettin Mustafa!
Gündem

Sarıgül ‘Nusret’i ben meşhur ettim’ dedi! İyi halt ettin Mustafa!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yayımladığı ‘tuzlama’ videolarla gündem olan sosyetik kasap için “Nusret’i ben meşhur ettim” dedi. Nusret’i meşhur etmekle övünen Sarıgül’e “İyi halt ettin” diyerek tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 12:02:00 -

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yayınladığı çok konuşulan videolarına bir yenisini ekledi.

Sarıgül, Erzurum’da ziyaret ettiği bir kahvehanede Nusret Gökçe ile olan bir anısını anlattı.

“Bu adam kim biliyor musun?”

Kaydedilen videoda Nusret’in kendisini ziyarete geldiğini ve o dönem işlettiği kasap dükkanına davet ettiğini söyleyen Sarıgül, “Ben senin hemşerinim, bana yardımcı ol. Benim bir kasap dükkanım var gel bir yemek ye’ dedi. Gittim. Sonra oraya gazetecileri çağırdım, Ferit Şahenk’i aldım götürdüm. Ondan sonra adam marka oldu. Bu adam kim biliyor musun? Nusret işte” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

diyarbakırlı

kala kala nusrete mi kaldın sayın başkan.
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Bilge Kagan

Piyasada masonun adamı olmayan yok
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