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Sarıgül - Hakan ikilisinin yerel seçim ittifakı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP’nin yerel seçimlerde Şişli için kankası Mustafa Sarıgül’ü aday göstermesi gerektiğini yazdı.

30 Eylül 2018 Pazar 10:38
Sarıgül - Hakan ikilisinin yerel seçim ittifakı

Hürriyet gazetesinde kalem oynatan Ahmet Hakan, bugünkü yazısında kankası olan Şişli Belediyesi eski başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP tarafından aday gösterilmesi gerektiğini yazdı.

Sarıgül'ü yağlayıp parlattı

"Şişli’nin taşı toprağı Sarıgül diye inliyor" diye yazan Hakan, Sarıgül’ü adeta yağlayıp parlattı. Ahmet Hakan ve Mustafa Sarıgül ikilisinin yakın ilişkisi herkes tarafından biliniyor. Kankası Sarıgül’ün aday gösterilmesini isteyen Ahmet Hakan’ın isteğinin CHP’de karşılık bulup bulmayacağı merak konusu.

İşte Ahmet Hakan’ın yazısından o bölüm;

"Ben artık CHP’ye akıl vermeyeceğim” falan diyorum ama her defasında sözümü yiyorum. Şimdi yine öyle olacak.

Ben olsam CHP’nin yerine...

Bazı yerlerdeki belediye başkan adaylarını şimdiden ilan ederim ki adamlar çalışsınlar ve gereksiz aday adayları sorunu çıkmasın.

Mesela Şişli’de Sarıgül...

Şişli’nin taşı toprağı Sarıgül diye inliyor, neyi bekliyorsunuz açıklamak için, anlamıyorum ki...

Mesela Mersin’de İstemihan Talay...

Adaylığını açıkladı, tanınırlığı var, açıkla ismini, şimdiden çalışsın çabalasın, şimdiden bir şeyler yapsın.

Mesela Muğla’da Mehmet Kocadon...

Bodrum’u merkez alarak Muğla’yı kalkındıracak ve kazanma kapasitesi hayli yüksek bir isim... Niye açıklanmasın ki adaylığı?"

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:38
  1. Muğla
  2. Mersin
  3. Mustafa Sarıgül
  4. Ahmet Hakan
  5. CHP

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