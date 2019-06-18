0553 313 94 23

Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir üretici, evinin bahçesine 17 yıl önce diktiği, erkenci üzüm türü olan Yalova-Uslu türü üzümden ilk ürünlerini almaya başladı.

18 Haziran 2019 Salı 12:41
Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir üretici, evinin bahçesine 17 yıl önce diktiği, erkenci üzüm türü olan Yalova-Uslu türü üzümden ilk ürünlerini almaya başladı. 13 yıldır haziran ayında üzüm yemeye başladığını kaydeden 57 yaşındaki Bekir Yılmaz üzümlerden komşularına da ikram ettiğini söyledi.


17 yıl önce bir yakınından temin ettiği Yalova-Uslu türü üzüm çubuklarından evinin bahçesine diken Bekir Yılmaz (57), üç yıl üzüm asmasını evinin önündeki çardağa sardırdığını belirterek, "Yalova-Uslu türü üzüm erkence üzüm türüdür. 17 yıl önce ekmiştim. 13 yıldır verim alıyorum. Oldukça lezzetli ve ilk eren üzüm olduğu için oldukça güzel. 17 yıllık bir üzüm ve 13 yıldır da yiyoruz. Haziran ayının başında ermeye başlıyor ve haziran ortasında da yenmeye başlıyor. İlk üzüm türü Yalova Uslu türü üzüm. Evimiz yol üzerinde olduğu için yoldan gelip geçenler üzümleri görüyor. Üzümlerden yemek isteyenler koparıp yiyebilir" dedi.


Sarıgöl Konak Mahallesi, Halis Selçuk Caddesi üzerindeki Bekir Yılmaz’ın evinde mevsimin ilk üzümünü görenler, budama zamanı erkenci üzüm olan Yalova-Uslu üzüm çubuklarından şimdiden sipariş vermeye başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı
    1. Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan..
    2. Etkisiz hale getirilen teröristin..
    3. Kaş ve Demre’de tiyatro coşkusu
    4. KMTSO Meclisi 13. Olağan toplantısını..
    5. "Abdülhamid Han ile Atatürk'ü..
    6. İZTO’dan “İşe Motosiklete Gitme”..
    7. Kick Boks Türkiye Şampiyonası..
    8. Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin
    9. Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi..
    10. Dolu ile birlikte rüzgar vurdu bağlar..
    11. Sakarya Büyükşehir’den trafikte..
    12. Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman..
    13. Vali Mustafa Masatlı, “Biz Anadolu’yuz..
    14. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    15. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    16. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    17. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    18. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    19. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    20. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    21. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    22. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    23. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    24. Erenler’de kilitli parke taşları..
    25. Altın fiyatları
    26. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    27. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    28. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
    29. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    30. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması