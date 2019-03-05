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Sarıgöl Cumhur İttifakı meydanları doldurdu

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Necati Selçuk yüzlerce araçlık konvoyla gittiği Emcelli Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

05 Mart 2019 Salı 11:39
Sarıgöl Cumhur İttifakı meydanları doldurdu

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Necati Selçuk yüzlerce araçlık konvoyla gittiği Emcelli Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.


Cumhur ittifakı adayı Sarıgöl Belediye Başkan adayı ve Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti ve MHP İlçe başkanları ile birlikte yüzlerce araç konvoyuyla gittiği Emcelli Mahallesinde miting düzenledi.


Emcelli Mahallesi Muhtarı Akif Karadağ ve mahalle halkı tarafından coşkuyla çiçekle karşılanan Belediye Başkanı Necati Selçuk’a tezahürat yapıldı.



"Biz sorunları biliyoruz"


Başkan Selçuk Emcelli Mahallesinde yaptığı konuşmasında, Sarıgöl’de vatan için canlarını veren Sarıgöllü şehitlerin isimlerini anarak başladığı konuşmasında, "Biz Emcelli Mahallemizin şehidi Esin Akay’ız. Çalışan çiftçilerin yanındayız. Biz bu topraklarda elleri nasırlı çiftçinin çiftçisiyiz. Biz çiftçiyiz ve çiftçilerin adayıyız. Suyu, tohumu toprakla buluşturan siz Emcellilerin hizmetkarıyız. Biz sizlerin karşısına çıkıyorsak başımız dik, alnımız ak olarak çıkıyoruz. Biz yetimlerimizin sorunlarını yaşadığımız için karşınıza çıkarak rahat bir şekilde konuşabiliyoruz." dedi.


Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakının adayı Necati Selçuk, daha sonra cumhur ittifakı belediye meclis üyelerin tanıtımını yaptı. Emcelli Mahallesinde düzenlenen mitinge Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Ülkü Ocakları Sarıgöl Başkanı Hakan Kuruca, AK Parti eski ilçe başkanı İbrahim Kaya ile çok sayıda partili ve mahalleli katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:39
  1. doğa

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