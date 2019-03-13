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Sarıeroğlu: “Vatanımız için kirli planları olanlar var, milletimizin ferasetine güveniyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı’nın, hedefleri, idealleri ve gönülleri birleştirerek yola çıktığını söyleyerek, “31 Mart’ta farklı sonuçlar çıkmasını, ülkenin kaos içinde olmasını el ovuşturarak bekleyenler var.

13 Mart 2019 Çarşamba 20:00
Sarıeroğlu: “Vatanımız için kirli planları olanlar var, milletimizin ferasetine güveniyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı’nın, hedefleri, idealleri ve gönülleri birleştirerek yola çıktığını söyleyerek, “31 Mart’ta farklı sonuçlar çıkmasını, ülkenin kaos içinde olmasını el ovuşturarak bekleyenler var. Ben Milletimizin ferasetine ve basiretine güveniyorum” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Muğla’ya geldi. Dalaman Havalimanında AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve partililer tarafından karşılanan Sarıeroğlu, Ortaca ilçesindeki Coşku Özel Eğitim Kurumlarında engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi.


Cumhur İttifakı’nın Muğla’da başarıya ulaşacağına olan inancını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, “Muğla siyasi çok hareketli, biz Cumhur İttifakı olarak kendi yolumuza bakıyoruz. Kimler hangi yolda gidiyor bizi alakadar etmiyor. Cumhur İttifakı olarak hayallerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi, en önemlisi ise gönüllerimizi birleştirerek bu yola koyulduk. 15 Temmuz’da Cumhur İttifakı’nın temelleri atılmıştı. Bu bağlamda Muğla ve Marmaris halkıyla ayrı bir gönül bağımız var. O gece için Muğlalı vatandaşlarımızın kahramanlığına minnet ve teşekkür borcumuz var” diye konuştu.


31 Mart’ta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından ilk seçimin yapılacağını belirten Sarıeroğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ideallerine, hedeflerine ulaşabilmek için ilk adım yerelden başlar. Bu anlamda MHP’li kardeşlerimiz ile omuz omuza çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Ayrımsız, ötekileştirmeden kim olursan ol gel diyoruz” şeklinde konuştu.


Bayrak, vatan ve ezan için yola çıktıklarının altını çizen Sarıeroğlu,”Diğer partilerin adayları, meclis üyelerini belirlerken masa başında yaptıkları hesaplar kitaplar, ardından da teşkilatlarının verdiği tepkiler ortada. Biz, Cumhur İttifakı olarak masa başında iş yapmadık” ifadelerini kullandı.


Sarıeroğlu, AK Parti’nin iktidara geldiğinden bu yana engelli bireyler ve ailelerinin yanı sıra toplumun her kesiminin hayat standardını yükseltmek amacıyla çok güçlü düzenlemeler yaptığını ifade etti.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yapılan başarı hikayesi niteliğindeki düzenlemeleri önümüzdeki dönemde daha da ileri taşımak istediklerini vurgulayan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


“İnşallah 1 Nisan sabahı sandıktan çıkacak sonuçla 4 buçuk senelik seçimsiz süreç olacak. Bu dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri, beklentileri için güçlü düzenlemeler yaparak ülkemizin yoluna güçlü şekilde devam etmesini istiyoruz. Her sorun, ihtiyaç Türkiye’nin potansiyeli göz önüne alındığında çözülebilir. Önemli olan bu dönemde birlik beraberliğimiz. Vatanımız için kirli planları olanlar var. 31 Mart’ta farklı sonuçlar çıkmasını, ülkenin kaos içinde olmasını el ovuşturarak bekleyenler var. Ben Milletimizin ferasetine ve basiretine güveniyorum.”


Sarıeroğlu, Milletin gerçekleri gördüğüne ve tuzak kuran, plan yapanlara fırsat vermeyeceğine yürekten inandığını da sözlerine ekledi.Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı seçim bürosunda vatandaşlarla buluştuktan sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:00
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