Sarıeroğlu: Kamu çalışanlarının çalışma şekilleriyle ilgili değişiklik yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Memur-Sen tarafından düzenlenen 'İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Sempozyumu'nun açılışında, 105 ülkeden sendikacıların katıldığı etkinlikten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye’de sendikal örgütlülükte yükselmenin söz konusu olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Şu anda 164 işçi sendikamız, 156 tane de kamu görevlileri sendikamız var. Örgütlü ve faaliyet içerisinde olan sendikalar bunlar. Üye sayısı son 5 yılda yüzde 71 artmış durumda. 1 milyon 741 bine ulaşan bir işçi sendikalarına üyelik oranına sahibiz. Memur sendikalarımızda da yine 1 milyon 700 bine ulaşmış bir üye sayısına sahibiz" dedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin iş gücü piyasası açısından dinamik bir ülke olduğunu vurgulayarak, "28 milyonluk bir istihdamımız var, 32 milyona yaklaşmış bir iş gücüne sahibiz. Kamuda, özel sektörde aktif sigortalı olarak çalışan 22 milyon vatandaşımız var. Bu rakamları dikkate aldığımız zaman sendikal örgütlülük mücadelesinin yeterli olduğunu söyleyemeyiz" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kısa bir süre önce kamuda istihdam konusuyla ilgili çok önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Dünya ülkelerinden bunu nasıl yaptığımızla ilgili sorular da geliyor. Alt işveren işçisi olarak çalışan 900 bin kişinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi çok daha yeni bitirmiş durumdayız. Kamuda taşeron işçi olarak çalışan bu kadar işçinin aynı anda kadroya alındığı başka bir ülke uygulaması bizim araştırdığımız kadarıyla söz konusu değil" diye konuştu.

Kamu çalışanlarıyla ilgili devam eden spekülasyonların olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA