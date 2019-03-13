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Sarıcaoğlu: “Kavak değişimi bizimle yaşadı”

Kavak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak değişimi bizimle yaşadı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:41
Sarıcaoğlu: “Kavak değişimi bizimle yaşadı”

Kavak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak değişimi bizimle yaşadı. Bizimle de sürdürecek” dedi.


31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdüren Başkan Sarıcaoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda son beş yılda hızlı bir gelişim yaşayan Kavak’ın yeni dönemde elde edeceği kazanımlarla en büyük değişimi yaşayacağını söyledi. Beraberinde AK Parti Kavak ilçe Başkanı Osman Atlı, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ve belediye meclis üyesi adayları ile ilçe esnafları ve iş yerlerini ziyaret eden Sarıcaoğlu, başlayan hizmetlerin daha artarak devam etmesi için 31 Mart’ta güçlü bir desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Seçim süresi kısaldıkça halkın AK Parti’ye olan ilgisinin giderek arttığını ifade eden Sarıcaoğlu, “2014’de yüzde 48 oy ile göreve geldiğimiz Kavak’ta her seçimde oyumuzu artırarak yüzde 74’e kadar ulaştırdık. Şimdi önümüzde yeni bir seçim ve bizimde Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz bir sözümüz var. Halkımızın ilgisinden de görüyoruz ki sözünü verdiğimiz yüzde 80 hedefine de bugünden ulaştık” şeklinde konuştu.



“Şahlanışımız sürecek”


Seçim çalışmaları kapsamında ilçenin önemli kurumlarından bir rehabilitasyon merkezi ile savunma sanayi ve otomobil sektörüne üretim yapan firmayı da ziyaret eden Sarıcaoğlu, üretim yapan, istihdam sağlayan girişimcilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Ziyaretlerinde önümüzdeki beş yıla ilişkin ilçeye yönelik geliştirdiği projeleri tanıtarak çalışanlardan desteklerini isteyen Sarıcaoğlu, “Geçmişte tercihini hep muhalefet partilerinden yana kullanan Kavak ne yazık ki arzu ettiği yatırımlara ulaşamadı. 2014’te göreve gelmemizle AK Parti belediyeciliği ile tanışan ilçemizin beş yılda aldığı 526 milyon liralık yatırımlarla çehresi değişti. İnanıyorum ki ilçemizin bu şahlanışı 31 Mart’ta halkımızdan alacağı büyük destek ile daha da güçlenecektir. Bizim işimiz hizmet, derdimiz Kavak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:41
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