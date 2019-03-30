Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 | Yerel seçim Sarıçam sonuçları oy oranları
Adana Sarıçam 2019 yerel seçim sonuçları canlı olarak burada. Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 yılı için heyecanla sorgulanıyor. Sarıçam yerel seçim anket sonuçları 2019 yılı için heyecanla sorgulanıyor. Vatandaşlar Sarıçam’da son durum ne ve hangi partinin önde olduğunu öğrenmek istiyor. 31 Mart 2019 Son yerel seçim sonuçlarını haberimizde değindik. Binlerce seçmen Sarıçam son dakika YSK seçim sonuçlarına kilitlenmiş vaziyette. YSK Sarıçam yerel seçim sonuçları son durum paylaşıldı. 31 Mart yerel seçim AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi oy oranları ne? Sarıçam yerel seçim sonuçları kim kazandı?30 Mart 2019 Cumartesi 18:22
Adana Sarıçam 2019 yerel seçim sonuçları canlı olarak burada. Sarıçam yerel seçim anket sonuçları 2019 yılı için heyecanla sorgulanıyor. Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 yılı için heyecanla sorgulanıyor. Vatandaşlar Sarıçam’da son durum ne ve hangi partinin önde olduğunu öğrenmek istiyor. 31 Mart 2019 Son yerel seçim sonuçlarını haberimizde değindik. Binlerce seçmen Sarıçam son dakika YSK seçim sonuçlarına kilitlenmiş vaziyette. YSK Sarıçam yerel seçim sonuçları son durum paylaşıldı. 31 Mart yerel seçim AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi oy oranları ne? Sarıçam yerel seçim sonuçları kim kazandı?
Cumhur İttifakı ile Millet İttifakının 31 Mart yerel seçimlerinde kıyasıya yarışın en yoğun gerçekleştirildiği büyükşehirlerin başında Adana gelmekteydi.Adana, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakı ile CHP-İYİ Parti ve HDP’nin bir araya gelip oluşturduğu Millet ittifakının kıyasıya yarışına sahne oldu. 31 Mart 2019 Adana Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 yılı için heyecanla sorgulanıyor. Yeniakit.com.tr, 31 Mart 2019 Sarıçam Seçim sonuçlarını son dakika olarak oluşturduğu seçim 2019 özel sayfası aracılığıyla Sarıçam ilçe seçim sonuçlarını, Sarıçam belediyesi meclis üyeleri sonuçları ile Sarıçam belediye seçim sonuçları son dakika merak edilmekte.
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AK Parti Adana belediye başkan adayları 2019
Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)
Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)
Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)
Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)
Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)
CHP Adana belediye başkan adayları
Adana Büyükşehir: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)
Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)
Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)
Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)
İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)
Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)
Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)
Yumurtalık: Erdinç Altıok
Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)
MHP Adana belediye başkan adayları
Adana Büyükşehir: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)
Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)
Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)
İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)
Karaisalı: Saadettin Aslan (Cumhur İttifakı)
Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)
Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)
Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe ( Cumhur İttifakı)
Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)
Pozantı: Mustafa Çay ((Cumhur İttifakı)
Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti Adana belediye başkan adayları
Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)
Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)
Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)
Yumurtalık: Mustafa Kara
Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)
Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)
Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)
Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)
Saadet Partisi Adana belediye başkan adayları
Adana Büyükşehir: Muhammet Çelebi Keyhıdır
Ceyhan: Sezai Şimşek
Çukurova: İbrahim Ethem Can
Feke: Cumhur Ersöz
İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu
Karataş: Hasan Ali Aydın
Karaisalı: Durmuş Sarıgül
Aladağ: Süleyman Şahin
Kozan: Kazım Özgan
Pozantı: İsmail Aktaş
Saimbeyli: Enes Tahsin Aydın
Sarıçam: Murat Ünal
Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı
Tufanbeyli: Gazi Keskin
Yumurtalık: Şerafettin Özözen
Yüreğir: Mehmet Acar
Bağımsız Türkiye Partisi Adana belediye başkan adayları
Adana Büyükşehir: Recep Taşkın
Seyhan: Şahap Nardal
Yüreğir: Ali Bozdoğan
Çukurova: Arif Deniz
Sarıçam: Ahmet Mumcu
Kozan: Kemal Can
Pozantı: Metehan Yetiş
İmamoğlu: Gülay Kırcelli
Karataş: Yücel Doğrusöz
Yumurtalık: Veli Yüksekal
Feke: Ezgi Akça
Saimbeyli: Gülizar Yardım
Tufanbeyli: Yusuf Çek
Vatan Partisi Adana belediye başkan adayları
Adana Büyükşehir: Hatice Nesrin Kılıçay
Seyhan: Erol Sezginler
Çukurova: Vahide Budak
Yüreğir: Ferit Işık
Sarıçam: Salim Yılmaz
Karaisalı: Abdurrahim Köylü
Ceyhan: Mustafa Temiz
Yumurtalık: İsmail Bolcal
Kozan: Cezmi Gürlen
Feke: Senem Yarar
İmamoğlu: Hasan Mert
Saimbeyli: Attilla Çavuşoğlu
Tufanbeyli: Mahmut Yılmaz
Pozantı: Efe Han Hundemir
Karataş: Zidan Bengül
Büyük Birlik Partisi Adana belediye başkan adayları
Seyhan: Beytullah Uğurlu
Çukurova: Selim Öztaş
Sarıçam: Mehmet Yener
Yüreğir: Hilmi Çoban
İmamoğlu: Bekir Sami Gül
Aladağ: Halit Akkuş
Karataş: Hüseyin Deniz
Pozantı:Abdullah Bilir
Kozan: Gürdal Topal
Feke: Burhan Şengün
Saimbeyli: Selami Ekici
Tufanbeyli: Mehmet Öztürk
Yumurtalık: Hacı Atmaca
Ceyhan: Recep Akşak
Karaisalı: Murat Gürışık
Demokratik Sol Parti Adana belediye başkan adayları
Adana Büyükşehir: Mehmet Çağrı Bağatur
Seyhan: Yıldıray Arıkan
Çukurova: Yalçın Akyol
Yüreğir: Hamide Berktaş
Sarıçam: Celal Güven
Ceyhan: Mehmet Yıldırım
Kozan: Osman Gürbüz
Karataş: İsmail Barlas
Yumurtalık: Kemal Yıldırım
İmamoğlu: Kadriye Buldu
Saimbeyli: Doğan Harnupdalı
Tufanbeyli: Nusret Aldoğan
Aladağ: Ahmet Mortepe
Pozantı: Mehmet Gürbüz
Karaisalı: Murat Alaköse
Demokrat Parti Adana belediye başkan adayları
Çukurova: Bülent Alper
Seyhan: Said Ceylan
Karataş: Cengiz Çetinöz
İmamoğlu: Serpil Altunköse
Kozan: Celal Karataş
Yumurtalık: Fatih Çabuk
Adana 2017 Referandum sonuçları
Türkiye'de 2017 Referandumu kapsamında 81 ilde bulunan 50 bin 274 muhtarlıkta 167 bin 140 sandık kuruldu. Referandumda yurt dışı seçmenler dahil 58 milyon 366 bin 647 kişi olarak belirlendi. Katılım oranının %85,32 olduğu referandumda 49 milyon 798 bin 920 seçmen sandık başına gitti.
Türkiye'de genel referandum sonuçlarına göre %51,4 Evet, %48,6 oranında ise Hayır oyu kullanıldı. Adana'da ise Hayır oyu verenler daha fazla oldu. Adana'da seçmenlerin %58,2'si Hayır oyu kullanırken, %41,8'i ise Evet oyu kullandı.
Adana 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları
7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin ardından hükümet kurulması konusunda mutabakat sağlanamamasının ardından erken seçime gidildi. 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim sonuçlarına göre AK PARTİ %49.5, CHP %25.3, MHP %11.9, HDP ise %10.8 oranında oy aldı.
2014 Seçim sonuçlarına göre Adana'da oy dağılımı şu şekilde oldu:
AK PARTİ: %36,8
CHP: %29,8
MHP: %19,6
HDP: %11,7
SAADET: %0,6
BBP: %0,4
VP: %0,2
Adana 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan %51.79, Ekmeleddin İhsanoğlu %38.44, Selahattin Demirtaş ise %9.76 oranında oy aldı.
Adana'da ise oy dağılımı şu şekilde oldu:
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 50,43
Recep Tayyip Erdoğan: % 38,91
Selahattin Demirtaş : % 10,66
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