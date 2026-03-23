Sarı Şeytan’dan Hürmüz iddiası! Tehditler savurmuştu

Dünya barışının önündeki en büyük engel olan ABD-İsrail şer ekseni, küresel haydut Trump’ın ağzından dökülen nefret dolu ifadelerle bir kez daha suçüstü yakalandı. Siyonist rejimin tetikçiliğini yapan Trump, İran’ın meşru haklarını ve bölge güvenliğini hiçe sayarak savurduğu tehditlerin arkasında durdu. Hürmüz Boğazı üzerinden başlattığı enerji şantajını bir adım öteye taşıyan Trump, Müslüman bir ülkenin tamamen yok edilmesinden bahsederken "Yakında göreceksiniz, çok iyi olacak" diyerek sinsi ve kanlı bir senaryonun işaretini verdi.

Trump, “Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik tehdit ‘çok iyi’ sonuçlanacak” dedi.

Trump, İsrail basınına yaptığı açıklamada, İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde enerji santrallerine saldırılacağı yönünde verdiği ültimatomun ‘çok iyi’ sonuçlanacağını öne sürdü. Bu durumun, ‘İran'ın tamamen yok edilmesine’ yol açabileceğini iddia eden Trump, “Yakında göreceksiniz, çok iyi olacak” ifadesini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini de eleştirerek, “Bu ülkeler hiçbir şey yapmıyor” diye konuştu.