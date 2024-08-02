Sarı lacivertliler sayesinde sigara içmiyor! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti Özgür Özel'e yaradı

Sık sık gündeme dair röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Fenerbahçe taraftarı olduğu ortaya çıktı.

6-7 yaşlarında İzmirspor-Fenerbahçe maçına dayısı tarafından götürüldüğünü söyleyen Özel, o günden beridir sarı-lacivertli camiaya gönül verdiğini belirtti.

10 yıl önce sigarayı bıraktığını da ifade eden ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk turunda yeniden yakmayı düşündüğünü söyleyen Özel, "Nasip olmadı." dedi.

Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan Özgür Özel, anısını devam eden şu sözlerle anlattı;

"ŞAMPİYONLUK TURU ATARKEN YAKARSIN BİR SİGARA..."

Fenerbahçeliyim. Çocuktum, 6-7 yaşında. İzmir'de Donanma Kupası maçı oynanıyordu. Dayım, bizi de götürdü. Kardeşim Barış ile birlikte gittik. Henüz 3 yaşındaydı. İzmirspor-Fenerbahçe maçını izledik. Fenerbahçe muhteşemdi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim.

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Sigarayı bırakırken kendi kendime 'Özgür, bırak şu sigarayı. Çok özlersen, Fenerbahçe şampiyonluk turu atarken bir sigara yakarsın' dedim. Ama 10 yıldır şampiyonluk da nasip olmadı, tek bir sigara da.

"ALİ BEY VE ENERBAHÇE İYİ BİR SEZON GEÇİRECEK"

Fenerbahçe'nin bu sene başarılı olacağına inandığını kaydeden Özel, "Bu sezon çok iyi olacak. İnanıyorum. Jose Mourinho, çok başarılı bir teknik direktör. Gittiği her kulüpte başarılı oldu. Doğru tercih. Ali Koç, acemiliği, sıkıntılı süreçleri, zorlukları geride bıraktı.

Ali Bey ve Fenerbahçe bence çok iyi bir sezon geçirecek. Bir de Koç Ailesi'nin yapısında var. Bir işi başarmadan bırakmazlar. Dedeleri Vehbi Koç'tan itibaren her tuttuğu işi başarmış insanlar. Fenerbahçe bu sezon altın çağını yaşayabilir." dedi.

"FENERBAHÇE'YE ÜYEYİM"

Aziz Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Özel, Fenerbahçe'nin 15 bin numaralı üyesi olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe uğruna hapis yattı. FETÖ kumpası sonucu. Ziyaretine cezaevine gittim. Kulübe üye olup olmadığımı sordu. Üye olmadığımı söyledim. 'Sizi üye yapalım ve güzel de bir numara verelim.' Bazı numaralar saklıymış... Fenerbahçe'nin 15 bin numaralı üyesi oldum. Aziz Yıldırım, son kongreyi kaybetti... Fakat tam da kendisine yakışan çok olumlu ve önemli mesajlar verdi