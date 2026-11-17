Sarı-lacivertli futbolcu taraftarlarla buluştu! Archie Brown'a sevgi seli
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Archie Brown, Fenerium Maraton Mağazası'nda gerçekleştirilen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.
Özellikle genç taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik saat 13.00’te başladı ve 14.30’a kadar sürdü. Archie Brown, taraftarların formalarını, atkılarını ve çeşitli lisanslı ürünlerini tek tek imzalarken, bol bol da fotoğraf çektirdi. Taraftarlar da tezahüratlarla Brown’a sevgilerini gösterdi.
Coşkulu anlara ve samimi görüntülere sahne olan buluşma, sarı-lacivertli taraftarlar unutulmaz anlar yaşadı.
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