Sarı kantaron nedir? Sarı kantaron nasıl kullanılır?

Dünyanın farklı yerlerinde kendiliğinden yetişen sarı çiçekleriyle dikkat çeken sarı kantaron bitkisi sağlık açısından son derece faydalıdır. Son yıllarda yapılan araştırmalar sarı kantaronun çok faydalı bir bitki olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu durum söz konusu bitkinin daha sık tercih edilmesine yol açtı.

İşte, Anadolu coğrafyasında bolca yetişen sarı kantaronun sağlığa olan faydaları!

Sarı kantaronun içerisinde hyperisin maddesi bulunur. Bu madde mutluluk hormonlarının salgılanmasını arttırır. Bu nedenle depresyon tedavisinde sarı kantaronu gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

Sarı kantaron gut hastalığının semptomlarını bir hayli azaltır.

Sarı kantaron sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde son derece faydalıdır.

Bu şifalı bitki sindirim sistemi sorunlarını giderir.

Baş ağrısından kurtulmak için yapmanız gereken sarı kantaron yağı ile alnınızı ovmak.

Regl düzensizliği sorunundan kurtulmak için her gün bir fincan sarı kantaron çayı içmek son derece faydalıdır.

Antibakteriyel özellik taşıyan sarı kantaronu hijyen için kullanabilirsiniz.

Sarı kantaron ile hazırladığınız suyu cildinize sürdüğünüzde yara, yanık ve kesik izlerinden hızlıca kurtulmanız mümkün.

Uykuda idrar kaçırma sorunu yaşıyorsanız; sarı kantaron bu sorunun en etkili ilacıdır.

Düzenli tüketiminde sarı kantaron menopoz semptomlarını bir hayli azaltır.

Sarı kantaron nasıl kullanılır?

Sarı kantaronu çay olarak içebileceğiniz gibi yağını cildinize sürebilirsiniz. Aynı şekilde sarı kantarondan hazırladığınız çayı soğuttuktan sonra cilt bakımınızda tercih edebilirsiniz. Aktarlarda bulabileceğiniz sarı kantaron kremi de cilt için bir hayli faydalıdır.

Aman dikkat!

Sarı kantaron yağını ağız yoluyla tüketmeyin.

Sarı kantaron çayı nasıl hazırlanır?

Yarım litre kaynayan suyun içerisine bir yemek kaşığı sarı kantaron ekleyin. Çayınızı 10 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. 5-6 dakika dinlenen çayı süzdükten sonra afiyetle içebilirsiniz.