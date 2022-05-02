Sarı kantaron faydaları | Sarı kantaron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı ne işe yarar?

Sarı kantaron nedir?

Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.), Hyperaceae familyasından bir bitki olup dünyada ılıman ve tropik iklimde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Sarı kantaron ülkemizde binbirdelikotu, kılıçotu, kanotu,yaraotu, kuzukıran olarak da adlandırılmaktadır. Latince adı ise Hypericum perforatum'dur Sarı çiçekleriyle tanınan çok yıllık otsu bir bitki olan sarı kantaronun birçok türü bulunmaktadır. Ülkemizde 100’e yakın türü yetişmektedir ve 42’si endemik yani sadece Türkiye’de yetişen türlerdir. Sarı kantaron türleri; naftodiantronlar, floroglusinol türevleri, flavonoitler, organik asitler, uçucu yağlar, amino asitler, ksantonlar, taninler, proksiyanidinler ve diğer suda çözünen bileşenler olmak üzere en az 11 farklı sınıfa dahil çok sayıda sekonder metabolit içermektedir. Sarı kantaron genellikle sarı çiçekleriyle bilinen bir bitkidir. Sarı kantaronun faydaları keşfedildikten sonra bu bitkiye verilen önem artmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Birçok bölgede kendiliğinden yetişir. Kantaron yağı ve kantaron çayı şeklinde kullanılabilir.

Şifalı bir bitki olan sarı kantaron ılıman ve tropik iklimde kendiliğinden yetişiyor. Tüm dünyada yüzyıllardır bitkisel tedavi için kullanılan sarı kantaronun çeşitli işlemlerden geçmesi sonucu sarı kantaron yağı elde ediliyor. Sarı kantaron yağı cilde uygulandığında oksijenli zengin kanı harekete geçirerek hasarlı bölgelerde hücre yenilenmesini sağlıyor, böylece cildin hem doğal hem hızlı şekilde iyileşmesine olanak tanıyor.

Sarı kantaron ne işe yarar?

Cilt lekesi, yanık, yara, sivilce, egzama, sedef, saç dökülmesi ve daha birçok rahatsızlık sarı kantaron yağı ile doğal şekilde iyileşiyor. Özellikle cilt lekelerinde sarı kantaron yağı kullananlar bu yağı kesinlikle öneriyor. Ayrıca ağrı kesici özelliği ile romatizma ağrılarına da iyi geliyor.

Sarı kantoron yağının faydaları

-Sarı kantaron yağı faydaları sayesinde romatizmal rahatsızlıklar, sırt, bel ve adele (kas) ağrıları iyileştirilebilir.

-Vücutta açılan yaraların ve yanıkların tedavisinde de sarı kantaron yağı kullanılır.

-Kan dolaşımını sıkılaştırır ve arttırır.

-Vücuttaki morarmalar için fayda sağlar.

-Burkulmalara oldukça iyi gelir.

-Pürüzlü yüz ciltlerinde bakım toniği olarak kullanılabilir.

-Çıbanlara fayda sağlar, çıbanların kolay geçmesine yardım eder.

-Yaraların iyileşmesi için kullanılabilecek bir yağdır. Yaralarda mikrop ve iltihap oluşmasını engeller. Aynı zamanda yaralardaki ağrıyı da geçirir.

-Yara izi, çizik izi gibi vücutta oluşan istenmeyen çiziklerin izlerin geçmesine yardım eder.

-Vücuttaki hücreleri yeniler, yeni hücre oluşumunu destekler.

-Güneş yanığı tedavisinde şifalıdır. Güneşten zarar görmüş ciltlerde, cilt lekelerinde kullanılabilen bir yağdır.

-Sadece yaralarda yada güneş yanığı tedavisinde değil cildinizin güzelleşmesinde de sarı kantaron yağı kullanabilirsiniz. Güzel ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için harika bir yağdır.

-Kan şekerini düşürücü özelliği vardır.

-Basur yani hemoroide iyi gelir.

-Romatizma ve sırt ağrıları gibi çeşitli kemik ağrılarına iyi gelir.

-Depresyon, umutsuzluk ve kaygılanma gibi ruh hallerine iyi gelir.

-Oluşan kanamaların kısa sürede dinmesine yardım eder.

-Varislerin yok edici özelliği vardır.

-Aynı zamanda yanık tedavilerinde doktorların uyguladığı tedavilerden bir süre sonra bu şifalı yağ kullanılarak yanıklar tedavi edilebilir.

-Kış aylarında çok üşümekten ve ayaklarınızın bir türlü ısınamamasından yakınıyorsanız bu şifalı yağı kullanabilirsiniz. Bu yağı topuklarınıza sürebilirsiniz. Bu sayede kışın ayaklarınızın üşümediğini fark edeceksiniz.

Sarı kantoron yağının bebeklere faydaları

Bebeklerin pişiklerinde de çok etkilidir.

Bebeklerin karın ağrılarında sarı kantaron yağını masaj şeklinde uygulayarak bebeğinizin karın ağrısının geçmesine yardım edebilirsiniz.

Sarı kantaron yağı nasıl yapılır?

Sarı kantaron yağı yapımı için sarı kantaron çiçekleri toplanarak hafif bir şekilde ezilir. 250 gr. kadar bitki bir kavanoza konur ve üzerine iki çay bardağı zeytinyağı eklenir. Kavanoz 5 gün kapağı açık şekilde güneşte bekletilir. Daha sonra kavanozun kapağı kapatılır ve 1 ay bu şekilde güneşte bekletilir. Bu süre sonunda sarı kantaronlar ve sarı kantoron yağı bir süzgeç ya da tülbent yardımıyla süzülür. Hazırlanan sarı kantaron yağı serin bir ortamda koyu renkli şişelerde bekletilir.

Sarı kantaron kullanım alanları

Topikal olarak (cilde) uygulandığında, küçük yaralar, yanıklar ve cilt tahrişiyle ilişkili semptomları hafifletebilir. Mide rahatsızlıklarını önler, gastrit kaynaklı ağrıların azaltılmasında kullanılır. Sarı kantaron yağı ağrı kesici özelliği ile romatizmal ağrıyı hafifletir ve gut ve şişme sorunlarına yardımcı olur.

Sarı kantaron yağı cilde nasıl uygulanır?

Kantaron yağı cilde direkt olarak sürülerek uygulanır. Bunun için pamuk, makyaj pamuğu ya da yumuşak bir havlu kullanabileceğiniz gibi ellerinizle de sürebilirsiniz. Uygulama sırasında cildiniz temiz olmalıdır. Yağın düzenli kullanımı, daha iyi ve daha çabuk sonuç almanızı sağlar.

Sarı kantaron yağı yüze nasıl kullanılır?

Temiz cildinize bir pamuk yardımıyla kantaron yağını uygulayın. Uygulama sırasında cildinizi hafifçe ovun ki yağ her yere güzelce yayılsın. Bu işlemi her akşam yatmadan önce temiz cildinize uygulayın ve durulamadan yatın

Kantaron yağı göz altına sürülür mü?

Kişiler kırmızı kantaron yağının göze damlatılıp damlatılmadığını da merak etmektedir. Bu kapsamda kırmızı kantaron yağını göze damlatmakta herhangi bir zarar görülmez. Kırmızı kantaron yapı gözde kuruluğu engeller. Bu yüzden göz sağlığı için de kullanılması önerilen bitkisel yağlardan biri olarak karşımıza çıkar.

Kantaron yağı cildi beyazlatır mı?

Hücreleri yenileyici ve doku onarımına yardımcı olan kantaron yağı konu cilt beyazlatma olduğunda hızır gibi yetişenlerden. Kantaron çiçeğinden elde edilen bu doğal yağ antiseptik etkileri ile cildi aydınlatıyor, parlatıyor ve beyazlatıyor.