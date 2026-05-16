Dünya Sarı kafa Trump'tan savaş açıklaması: 2 günde yok ederiz
Sarı kafa Trump'tan savaş açıklaması: 2 günde yok ederiz

Sarı kafa Trump'tan savaş açıklaması: 2 günde yok ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin açıklamalarında söylem dozunu bir kez daha yükseltti. Trump, Tahran’ın direncini küçümsemediğini savunsa da, isterlerse İran’ın tüm altyapısını çok kısa sürede yerle bir edebileceklerini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran başlığında sert ve tehditkar dilini sürdürdü. Çin ziyareti sonrası verdiği röportajda konuşan Trump, Tahran yönetiminin direncini hafife almadığını söyledi ancak buna rağmen ABD’nin isterse İran’a çok ağır bir yıkım yaşatabileceğini iddia etti.

Trump, şu ana kadar İran’ın tüm altyapısının hedef alınmadığını savunarak, diledikleri takdirde ülkenin kritik yapılarının çok kısa sürede yok edilebileceğini öne sürdü. Açıklamaları, Washington-Tahran hattındaki gerilimin yeniden sertleştiğini ortaya koydu.

Çin ziyaretinin yansımaları devam eden ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda İran gündemini değerlendirdi.

İran'ın direncinin farkında olduğunu ve hiçbir şeyi hafife almadığını vurgulayan Trump, yine de istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savundu.

İran'ın tüm altyapısına zarar vermediğini ifade eden Trump, "Her şeyi iki günde yok edebiliriz." dedi.

ABD Başkanı, İran ile diplomaside tekrarlanan aksaklıklara atıfta bulunarak, "Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez" olduğunu savundu.

Trump, "Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi, ama her anlaşma yaptıklarında, ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde beş kez oldu. Onlarda bir sorun var." dedi.

Trump ayrıca olası bir çözümün askeri veya diplomatik olabileceğini ve bunun İran'ın tutumuna bağlı olacağını kaydederek, "Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek, ben şiddet içermeyenini tercih ederim." diye konuştu.

3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre seçimleri hakkındaki bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Seçimlerin İran konusunda ne olacağına karar vermesine izin vermeyeceğim." diyerek Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki söylemini yineledi.

Trump'ın heyeti Çin'e telefonsuz gitti: Siber casusluk korkusu diplomasiyi vurdu
Gündem

ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump’ın masasındaki iki askeri senaryo
Gündem

Trump'tan Pekin dönüşü şok açıklamalar! "İran'ın askeri gücünü haritadan sildik!"
Gündem

İran'dan sarı kafa Trump'ı kızdıracak açıklama! Başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı
Dünya

7 yaşındaki çocuk İETT otobüsüne bindi, yürekleri ağza getirdi! Şoför günün kahramanı oldu
Başakşehir’de annesinin yanından ayrılarak İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk, şoförün dikkati sayesinde güvenli şekilde ailesine teslim..
Ankara'dan Bağdat'a tebrik mesajı! Irak'ta Ali Zeydi hükümeti güvenoyunu aldı!
Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Başbakan Zeydi'ye bu kritik süreçte başarı dilekleri iletilirken, yeni hükümetin bölgenin hass..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
