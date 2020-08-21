  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Saraybosna'da yapılacak kongre merkezi için yatırımcılara çağrı
Aktüel

Saraybosna'da yapılacak kongre merkezi için yatırımcılara çağrı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da inşa edilecek yaklaşık 200 milyon avroluk kongre merkezinin bölgenin sembol yapılarından biri olması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:07:46 -
Saraybosna'da yapılacak kongre merkezi için yatırımcılara çağrı

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da inşa edilmesi planlanan yaklaşık 200 milyon avroluk kongre merkezi için yatırımcılara çağrıda bulunuldu.

"Saraybosna Kongre Merkezi" adı verilen projenin hayata geçirilmesi için tüm yasal prosedürler tamamlanırken, otel, alışveriş merkezi, konferans ve konser salonları, otopark, ofisler ve dairelerden oluşacak merkezin, Balkanlar'ın sembol yapılarından biri olması hedefleniyor.

Proje kapsamında 39 katlı bir gökdelenin de inşa edilmesi planlanırken, bu şekilde başkent Saraybosna'nın Avrupa'da ve dünyadaki kongre şehirleri haritasına dahil olması amaçlanıyor.

Saraybosna'nın Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye sınırları içinde yapılması öngörülen merkezin Saraybosna'nın kalkınmasında dönüm noktası olabileceğini kaydetti.

Kongre merkezinin yapılacağı arazi için en iyi teklifi verenin, merkezi inşa etme hakkı kazanacağını vurgulayan Efendic, 280 bin metrekarelik bir alanda inşa edilmesi planlanan projenin sadece Novi Grad için değil, Saraybosna Kantonu ve Bosna Hersek için de çok önemli olduğunu söyledi.

Efendic, proje kapsamındaki birçok yapının birbiriyle bağlantılı olacağını kaydederek, "Alışveriş merkezine ya da otele girdiğinizde yeniden dışarı çıkmaksızın konser ve konferans salonları bölümlerine de geçilebilecek. İnşa edildiğinde gerçekten çok etkileyici bir yapı olacak." dedi.

Proje ile ilgilenen yerli ve yabancı yatırımcıların 30 gün boyunca başvuruda bulunabileceğini aktaran Efendic, ikinci aşamada ise teklifleri alacaklarını dile getirdi.

Efendic, doğudan ya da batıdan potansiyel her yatırımcıya kapılarının açık olduğunu belirterek, Saraybosna'nın ve Güneydoğu Avrupa'nın sembolü olabilecek kadar değerli bu yapının çok kar getiren bir proje olacağına inandığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket
Gündem

2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için polis tarafından uyarılan Rana Batı adlı kişinin polise direnmesinin ardından gözaltına alınması so..
Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu
Gündem

Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini yürüttüğü Akdeniz’de sular iyice ısınmaya başladı. 2 ATAK helikopterimiz Yunanistan’ın Meis Adası karşısın..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı