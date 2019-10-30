  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Saraybosna'da 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

2019-10-30 23:31:00 -
Saraybosna'da 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı

 

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı. Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde gerçekleşen açılış programına çok sayıda kişi katıldı. ( Denis Zuberi - Anadolu Ajansı )

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde gerçekleşen açılış programına çok sayıda davetli katıldı.

Hz. Muhammed'in barış, sevgi, saygı ve ahlak anlayışını kapsayan küresel değerleri hatırlatmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Kenan Music, bu yıl Meryem Suresi'nin "Beni anneme saygılı kıldı" ayetini slogan edindiklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim