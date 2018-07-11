Saraybosna Film Festivali'nde bir Türk filmi: Güvercin Hırsızları
10-17 Ağustos tarihleri arasında 24. kez düzenlenecek olan. Saraybosna Film Festivali’nin programı belli oldu. Festivalin "Ana Yarışma" kısmında ilk uzun metraj filmine imza atan Osman Doğan'ın Güvercin Hırsızları yapımı yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı da festival programında seyirciyle buluşacak.11 Temmuz 2018 Çarşamba 00:56
24. Saraybosna Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünün jüri başkanlığını İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi üstlenecek. Ana Yarışma bölümündeki gösterimler Paweł Pawlikowski'nin prömiyerini 71. Cannes Film Festivali'nde yapan filmi Cold War'la başlayacak. Osman Doğan'ın ilk uzun metraj filmi Güvercin Hırsızları da bu bölümde yer alıyor.
Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi ise In Focus bölümünde bu yıl onur konuğu olarak festivalde boy gösterecek. Aida Begic’in Bosna Hersek-Türkiye ortak yapım filmi Bırakma Beni de bu seçkide yer alacak.
Festivalin tam programı ise şöyle:
Sam Samcat / All Alone – Bobo JelčićDragoste 1: Câine / Love 1: Dogs – Florin ŞerbanUn prinț și jumătate / One and a Half Prince – Ana LunguGüvercin Hırsızları / The Pigeon Thieves – Osman DoğanMali – Antonio NuićAga – Milko LazarovHorizonti / Horizon – Tinatin KajrishviliLemonade – Ioana UricaruEgy Nap / One Day – Zsófia SzilágyiTeret – The Load – Ognjen Glavonić
Fotbal Infinit / Infinite Football – Corneliu PorumboiuMademoiselle Paradis – Barbara AlbertBırakma Beni / Never Leave Me – Aida BegicRuben Brandt, a gyűjtő/ Ruben Brandt, Collector – Milorad KrstićSmuggling Hendrix – Marios PiperidesMartesa / The Marriage – Blerta ZeqiriTouch Me Not – Adina PintilieAhlat Ağacı / Wild Pear Tree – Nuri Bilge Ceylan
Kaynak: Yenişafak
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