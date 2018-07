Saraybosna Film Festivali'nde bir Türk filmi: Güvercin Hırsızları

24. Saraybosna Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünün jüri başkanlığını İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi üstlenecek. Ana Yarışma bölümündeki gösterimler Paweł Pawlikowski'nin prömiyerini 71. Cannes Film Festivali'nde yapan filmi Cold War'la başlayacak. Osman Doğan'ın ilk uzun metraj filmi Güvercin Hırsızları da bu bölümde yer alıyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi ise In Focus bölümünde bu yıl onur konuğu olarak festivalde boy gösterecek. Aida Begic’in Bosna Hersek-Türkiye ortak yapım filmi Bırakma Beni de bu seçkide yer alacak.

Festivalin tam programı ise şöyle:

Sam Samcat / All Alone – Bobo JelčićDragoste 1: Câine / Love 1: Dogs – Florin ŞerbanUn prinț și jumătate / One and a Half Prince – Ana LunguGüvercin Hırsızları / The Pigeon Thieves – Osman DoğanMali – Antonio NuićAga – Milko LazarovHorizonti / Horizon – Tinatin KajrishviliLemonade – Ioana UricaruEgy Nap / One Day – Zsófia SzilágyiTeret – The Load – Ognjen Glavonić

Fotbal Infinit / Infinite Football – Corneliu PorumboiuMademoiselle Paradis – Barbara AlbertBırakma Beni / Never Leave Me – Aida BegicRuben Brandt, a gyűjtő/ Ruben Brandt, Collector – Milorad KrstićSmuggling Hendrix – Marios PiperidesMartesa / The Marriage – Blerta ZeqiriTouch Me Not – Adina PintilieAhlat Ağacı / Wild Pear Tree – Nuri Bilge Ceylan

Kaynak: Yenişafak