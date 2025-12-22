Starlink uydusu uzayda patladı: Kontrolden çıktı, dünya’ya düşüyor

  • İSTANBUL
Teknoloji

SpaceX, yörüngedeki Starlink uydularından birinin arıza sonrası patladığını, kontrolünü kaybederek görev dışı kaldığını ve Dünya’ya doğru alçalmaya başladığını açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, olayın dış bir müdahale ya da çarpışma sonucu değil, uydunun kendi sisteminde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

TEKNİK ARIZA PATLAMAYA YOL AÇTI

Starlink’in resmi açıklamasına göre, 17 Aralık’ta 35956 numaralı uyduda bir anomali tespit edildi. Yaklaşık 418 kilometre irtifada uydudan gelen sinyal kesildi. Yapılan incelemelerde, itki tankında bir sızıntı oluştuğu ve bu durumun uydunun yörüngesini hızla kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Uydu, bu arızanın ardından yaklaşık saatte 4 kilometre hızla alçalmaya başladı.

PARÇALAR TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Patlama sonrası ortaya çıkan küçük parçaların takip edilebildiğini belirten SpaceX, bu parçaların düşük hızda hareket ettiğini ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer uydular için bir risk oluşturmadığını bildirdi.

Buna karşın olay, bilim insanlarının uzun süredir dikkat çektiği uzay çöplüğü sorununu yeniden gündeme getirdi. Şirket, parçaların izlenmesi için NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri ile koordinasyon halinde çalıştığını açıkladı.

DÜNYA’YA GİRİŞ SÜRECİ GÜVENLİ OLACAK

İşlevini kaybeden uydunun şu anda kontrolsüz şekilde yalpalayarak alçalmaya devam ettiği ve önümüzdeki haftalarda Dünya atmosferine girmesinin beklendiği belirtildi. SpaceX, uydunun atmosfere giriş sırasında tamamen yanarak yok olacağını ve yeryüzüne parça düşme riskinin bulunmadığını vurguladı.

Uydunun izlediği rotanın Uluslararası Uzay İstasyonu’nun altından geçtiği, bu nedenle istasyon ya da astronotlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı da açıklandı.

