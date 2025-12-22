  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
6
Yeniakit Publisher
Rafa Silva'ya kötü haber geldi! Beşiktaş'a adı bile gol olan golcü! Bundan sonrasını o soytarı düşünsün...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Rafa Silva'ya kötü haber geldi! Beşiktaş'a adı bile gol olan golcü! Bundan sonrasını o soytarı düşünsün...

Rafa Silva'nın yerine düşünülen Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa için Beşiktaş, menajerler üzerinden sürpriz bir teklif yaptı. Siyah-beyazlılar adına adı gol olan golcü ile görüşmeler yapan menajerler 3 yıllık sözleşme karşılığında ayırdıkları bütçeden bahsetti. Bedelsiz gelirse rakamın tamamı Gabigol'ün olacak. Bonservis ödenirse maaşından düşülecek. Siyah-beyazlılar Gabigol'den, Beşiktaş için baskısı yapmasını istiyorlar.

#1
Foto - Rafa Silva'ya kötü haber geldi! Beşiktaş'a adı bile gol olan golcü! Bundan sonrasını o soytarı düşünsün...

Beşiktaş'ın gündemi bir kez daha Gabriel Barbosa, yani Gabigol. Dün Cruzeiro'dan ayrılma kararı aldıktan sonra 2028'e kadar olan sözleşmesi sayesinde sakin olduğunu ve geleceğine henüz karar vermediğini duyurdu. Brezilya futbolunda en yüksek maaşlardan birine sahip olan Gabigol ve kendisiyle ilgilenen Beşiktaş dışında Santos'la anlaşmaya varamazsa Cruzeiro'da kalabileceğinin mesajını verdi.

#2
Foto - Rafa Silva'ya kötü haber geldi! Beşiktaş'a adı bile gol olan golcü! Bundan sonrasını o soytarı düşünsün...

Sergen Yalçın'dan önce gündeme gelen Tite'nin başına geçtiği Cruzeiro'nun Gabigol'e karşı henüz bir tavır almadığı ve 2026 sezonu için bir ayrılığın söz konusu olduğu yüksek sesle konuşuluyor. Gabigol kariyerinin sıkıntılı dönemlerinden birisini geçiriyor. Hem kendisi hem de kulüp için en iyisi ayrılmak gibi duruyor. Ancak kulüp yıldız oyuncunun maaşına büyük yatırım yaptığı için yüksek bir bonservis bedeli istiyor.

#3
Foto - Rafa Silva'ya kötü haber geldi! Beşiktaş'a adı bile gol olan golcü! Bundan sonrasını o soytarı düşünsün...

Beşiktaş ise Gabigol'e Cruzeiro'da kazandığı maaştan daha fazlasını ödemeyi taahhüt etti. Ancak tek şartla: Kulübünü ikna ederek bonservis bedeli olmadan gelmesi.

#4
Foto - Rafa Silva'ya kötü haber geldi! Beşiktaş'a adı bile gol olan golcü! Bundan sonrasını o soytarı düşünsün...

Siyah-beyazlılar adına sambacı golcü ile görüşmeler yapan menajerler 3 yıllık sözleşme karşılığında ayırdıkları bütçeden bahsettiler.

#5
Foto - Rafa Silva'ya kötü haber geldi! Beşiktaş'a adı bile gol olan golcü! Bundan sonrasını o soytarı düşünsün...

Bedelsiz gelirse bu rakamın Gabigol'e verileceğini, bonservis ödenirse maaşın düşeceğini söylediler. Gabigol'den, Beşiktaş için baskısı yapmasını istiyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek
Dünya

30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek

Dünyanın finans musluğu ve bedava para dönemi. Musluğun kapanması an meslesi kriz kapıda. Japonya rotayı çizdi: o “bedava” görülen paranın a..
Yine kafası mı güzel bunun! Berna'yı yerin dibine soktu: Lanet olsun! Ezik...
Gündem

Yine kafası mı güzel bunun! Berna'yı yerin dibine soktu: Lanet olsun! Ezik...

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarında fotoğrafçı Mert Alaş için de yakalama kararı çıkarılmasına karşı yaptığı “O ünlü bir isim...
CHP'li Dikbayır: Türkiye'de Kürt halkı diye bir halk yoktur
Gündem

CHP'li Dikbayır: Türkiye'de Kürt halkı diye bir halk yoktur

İYİ Parti’den ihraç edilerek CHP’ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından Kürtler ve Terörsüz Türkiye süreciyle i..
Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar
Gündem

Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulun..
Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı
Ekonomi

Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı

Türk Hava Yolları, Fransa genelindeki öğrenciler için yatırım hayata geçiriliyor. Kararı alan THY, Take-Off Programme d'Apprentissage 2026 k..
İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz
Gündem

İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, TBMM’de süren bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İsrail’in bölgesel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23