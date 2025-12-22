Emrah Savcı Giriş Tarihi: Rafa Silva'ya kötü haber geldi! Beşiktaş'a adı bile gol olan golcü! Bundan sonrasını o soytarı düşünsün...
Rafa Silva'nın yerine düşünülen Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa için Beşiktaş, menajerler üzerinden sürpriz bir teklif yaptı. Siyah-beyazlılar adına adı gol olan golcü ile görüşmeler yapan menajerler 3 yıllık sözleşme karşılığında ayırdıkları bütçeden bahsetti. Bedelsiz gelirse rakamın tamamı Gabigol'ün olacak. Bonservis ödenirse maaşından düşülecek. Siyah-beyazlılar Gabigol'den, Beşiktaş için baskısı yapmasını istiyorlar.