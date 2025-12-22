Rafa Silva'ya kötü haber geldi! Beşiktaş'a adı bile gol olan golcü! Bundan sonrasını o soytarı düşünsün...

Sergen Yalçın'dan önce gündeme gelen Tite'nin başına geçtiği Cruzeiro'nun Gabigol'e karşı henüz bir tavır almadığı ve 2026 sezonu için bir ayrılığın söz konusu olduğu yüksek sesle konuşuluyor. Gabigol kariyerinin sıkıntılı dönemlerinden birisini geçiriyor. Hem kendisi hem de kulüp için en iyisi ayrılmak gibi duruyor. Ancak kulüp yıldız oyuncunun maaşına büyük yatırım yaptığı için yüksek bir bonservis bedeli istiyor.