Şara'ya Almanya'da sürpriz

Almanya’yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için Berlin'de destek gösterisi yapıldı.

Almanya’yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için ülkede yaşayan Suriyeliler başkent Berlin’de destek gösterisi düzenledi.

Almanya'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Şara'ya destek vermek için yüzlerce Suriyeli Berlin'de Başbakanlık binasının yakınında bulunan Ana Tren Garı’nın önünde toplandı.

Gösteride Suriye bayrakları ile üzerinde "Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı" yazan ve Şara’nın fotoğrafının yer aldığı pankart taşındı.

Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye lehine sloganlar attı.

 

Gösteriye katılan Dr. Sadik Al-Mousllie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve hükümetine destek vermek amacıyla burada bir araya geldiklerini belirterek, "Aynı zamanda Almanya ile Suriye’nin birlikte çalıştığını vurguluyoruz. Almanya’da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine yönelik olumlu geri dönüşleri, gelecekteki bu işbirliğini teyit ediyor." dedi.

Şara’nın Almanya’ya tarihi ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Al-Mousllie, Şara'nın bir yıl sonra tüm bakanlarla Almanya'ya gelmesinin ülkesinin geleceği için iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Al-Mousllie, Suriye ile Almanya arasında karşılıklı ziyaretlerin kolaylaştırılması ve Almanya’da yaşayan Suriyelilerin ikamet haklarını kaybetmeden bu sürece katkı sunabilmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

 

Mahir adlı Suriyeli de Cumhurbaşkanı Şara ile görüşebilmek için buraya geldiğini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, başkent Berlin’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Friedrich Merz ile bir araya geldi ve Almanya-Suriye Ekonomi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

