Saray Bosna’nın simgesi olan Sebil Ümraniye’ye taşındı

Gün geçtikçe gelişen ve nüfusu artan Ümraniye, birçok alanda yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda Ümraniyelilerin huzuru için çalışan Ümraniye Belediyesi, bu gelişime ayak uyduracak çözüm odaklı projelerle dikkat çekiyor. 15 Temmuz Şehitler Meydanı projesi çalışmaları ve Alemdağ Caddesinin trafiğe kapatılarak yayalaştırma projesi ile prestijine prestij katan Ümraniye Belediyesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydanın arkasında yer alan Dr. Sadık Ahmet Parkı; Bosna Hersek’in tarihi çeşmesi Bosna Çeşmesi ve Bosna kültürüne ait zambak desenli işlemeli mermerler ile Bosna kültürünün değerlerini Ümraniye’de yaşatıyor. 1000 metrekare alana sahip Sadık Ahmet Parkına; Atatürk Büstü etrafı yenileme çalışmaları, Bosna Çeşmesi, 9 adet pergole oturma alanları, süs havuzu, zambak desen işlemeli mermer ve korkuluk çalışmaları, çift konsollu dekoratif aydınlatma direkleri eklenerek parkın çalışmaları tamamlandı. Alanda bulunan trafolar da konsepte uygun olarak yeniden düzenlendi.

Sadık Ahmet Parkı ve Sebil Çeşmesinin yenilenmesi vesilesiyle düzenlenen şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua programına Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Kayamakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Anbarkaya, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar, AK Parti Ümraniye Mahalle Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ümraniye Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başlayan program Kuran tilaveti ile devam etti.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Halil Balçık selamlama konuşması yaparak, “Bu güzel parkın açılışında bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere ve Sayın Belediye Başkanımız Hasan Can Bey’e mahallemize yaptığı park için herkes adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ümraniye Namık Kemal Mahalle Başkanı Ferudun Bişkiner, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Hizmetlerinden dolayı belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Programda konuşan AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, “Daha önceleri bu parkımız çok kötü bir durumdaydı. Şimdi ise yeni bir görünüme kavuşmuş, pırıl pırıl. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi. Eminmollaoğlu, “Ümraniye, Türkiye’nin parlayan bir belediyesidir. Sadece 400’ü aşkın kalıcı eserle değil, kültür, sanat ve sosyal belediyecilik alanında da çok önemli çalışmalar ve hizmetler yapılıyor” dedi. Türkiye’nin gelişimine de değinen Eminmollaoğlu, “Ekonomisi dünyada en çok büyüyen bir ülke haline geldik. Tüm bunlar kimsenin karşısında eğilmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oluyor” dedi. 24 Haziran seçimlerinden de bahseden Eminmollaoğlu, Bu seçim Türkiye’nin en önemli seçimlerinden birisidir. İnşallah ülkemiz daha hızlı kalkınacak. Bu vesileyle hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hepinize bu mübarek Cuma namazı sonrası tertiplediğimiz program münasebetiyle bizi yalnız bırakmadığınız ve şehitlerimize dua edeceğimiz programda bizlere eşlik etiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Sadık Ahmet Parkının ismi hakkında bilgi vererek konuşmasına devam eden Başkan Hasan Can, “Bu parkımızın yenilenmeye ihtiyacı vardı ve 15 Temmuz Şehitler Meydanımızı hizmete açmadan önce bu parkımızı meydan olarak kullanalım istedik” dedi. Sebil Çeşmesi hakkında da bilgi veren Başkan Hasan Can, Bosna Başçarşı daki sebilin kopyasıdır. Dostluğumuzun ifadesi olarak onu parkımıza koyduk. Ümraniye’deki 35 mahallemize yaptığımız bilgi evleri ve kültür merkezleri gibi kardeş şehrimiz olan Fojnica’ya da bir kültür merkezi yaptık” dedi.

Başkan Hasan Can, “Türkiye, geçmişinde olduğu gibi bugünde İslam coğrafyasının, mazlum coğrafyasının ağabeyi konumundadır. Başımız dik, her daim mazlumların yanındayız. Zulme uğrayanın elinden tutmak hepimizin baş vazifesidir” dedi. “Biz bu ülkenin hür, bağımsız ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde olması için gayret ediyoruz” diyerek söze devam eden Başkan Hasan Can, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden başarıyla çıktığı zaman Balkanlar’daki, Uzakdoğu’daki, Ortaasya’daki kardeşlerimiz Türkiye’deki gibi sevinç gösterisi yapıyorlar” dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarına da değinen Başkan Hasan Can, “Rabbim oralarda şehit olan tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Tarih boyunca vatanı için rahmeti rahmana kavuşan şehitlerimize de rahmet eylesin” dedi. 24 Haziran seçimlerine de vurgu yapan Başkan Hasan Can, “Ülkemizin ve belediyemizin yaptığı hizmetlerle başımız dimdiktir. Ümraniye’nin dününü ve bugününü çok iyi biliyorum. 400’ün üzerinde kalıcı eser yaptık. En önemlisi de aç ve açıkta kimseyi bırakmadık. Başarı grafiğimizin bu kadar yukarı çıkması mazlumların, kimsesizlerin ettiği hayır dualarındandır. Çünkü başarı Allah’tandır. Biz çalışırız, başarıyı Allah verir” dedi.

Ramazan etkinlikleri ve programları hakkında bilgi veren Başkan Hasan Can, “Yüzbinlerce insan ile ramazan ayında bir arada olmanın hazzını yaşıyoruz. Rabbim bu memlekete hançer saplamaya çalışanlara fırsat vermesin. Bizlere güç ve kuvvet versin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 24 Haziran 2018 seçimleri de memleketimize tekrardan hayırlı olsun” diyerek konuşmasını bitirdi.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu yaptığı konuşmada, “Ramazan ayına az kaldığı bugünlerde anlamlı ve güzel parkımızın açılışını sizlerle birlikte yaptığımız için çok mutluyum. Öte yandan aziz şehitlerimizin ruhuna Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua programı ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin” dedi.

Program Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün dua etmesinin ardından sona erdi. Daha sonra Başkan Hasan Can, DHA ve İHA’ya yenilenen parkla ilgili röportaj verdi.