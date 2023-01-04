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Ekonomi Saray Belediyesi'ndeki değerli mülkler satılacak
Ekonomi

Saray Belediyesi'ndeki değerli mülkler satılacak

Saray Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 14 adet taşınmazın satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 15:08:00 -
Saray Belediyesi'ndeki değerli mülkler satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; tapu kaydı ve niteliği ilanla belirtilen Belediyenin mülkiyetinde bulunan 14 adet taşınmaz Ayaspaşa Mah.Camii Cad.No:14 deki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile 20/01/2023 tarihinde belirtilen saatlerde sıra numarasına göre satış ihalesi yapılacak.

İstekliler, son başvuru tarihi; 19/01/2023 saat 17:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb. ile ihale başvurusu kabul edilmeyecektir.

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