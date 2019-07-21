Sararan tırnaklardan kurtulmanın en etkili 3 yolu

Tırnaklar birçok sebepten dolayı zaman içinde sararabilir. Çalışılan iş, kullanılan kimyasal temizlik ürünleri hatta yapılan yemekler tırnakların görünümünü etkiler. Elbette bütün bunlara vitamin eksikliğini de eklemek önemli. Zaman içerisinde sararan ve kötü bir görünüm alan tırnaklarınızı eski haline çevirmenizin mümkün olduğunu biliyor musunuz? Sağlıklı ve temiz görünen tırnaklara kavuşmak için ihtiyacınız olan her şey evinizde bulunuyor. Yeter ki tırnaklarınızı canlı görünümlerine kazandırmak konusunda istekli olun.

İşte, sararan tırnaklardan kurtulmanın 3 yolu

Çilek

Çilek içerdiği minareller sayesinde beyazlatıcı özelliğe sahiptir. 4-5 adet çileği rondodan geçirin. Püre haline getirilen çileğin içerisine 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Hazırladığınız macunu tırnaklarınıza sürün. 15-20 dakika sonra ellerinizi yıkayın. İlk uygulamadan sonra bile farkı anlayacaksınız.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı son derece faydalıdır. Bu yağ cilt sağlığı için son derece önemli. Tırnaklarınızın her birine bir pamuk yardımıyla çay ağacı yağı uygulayabilirsiniz. Tırnaklarınızı yağladıktan 15-20 dakika sonra sabunla güzelce yıkayın. Birkaç hafta içinde tırnaklarınızın görünümün değiştiğini fark edeceksiniz.

Diş macunu

Dişlerimizin temizliği için kullandığımız diş macunları, tırnak bakımında da kullanılabiliyor. Tırnaklarınızı diş macunu ile ovalayın. 10-15 dakika sonra ellerinizi güzelce yıkayın. Birkaç gün üst üste bu formülü uyguladığınızda tırnaklarınızın ışıl ışıl parladığını fark edeceksiniz.