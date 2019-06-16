Sararan, eskiyen yastıklar nasıl temizlenir?

Zamanın hızına kim 'dur' diyebiliyor ki! Yıllar akıp geçerken gerisinde birçok anı bırakıyor... Çeyiz alışverişi sırasında alınan yastıklar da zamanın hızına 'dur' deme konusunda bir hayli yetersiz kalıyor. Eskiyen yastıklar bembeyaz görüntüsünü yitirip sararmaya başlıyor. Aslında kirli olmamalarına rağmen sapsarı görünen yastıklar hem sizi hem de misafirlerinizi huzursuz edebilir.

İşte, yastıklardaki sarı lekelere ‘elveda’ demenin püf noktası:

Malzemeler:

1 su bardağı toz çamaşır deterjanı

1 su bardağı toz bulaşık makinesi deterjanı ya da 2 adet tablet

Yarım su bardağı çamaşır suyu (Arzu ederseniz kullanmaya bilirsiniz. Çamaşır suyu yerine piyasada kolaylıkla bulacağınız leke çıkarıcılardan birini tercih edebilirsiniz.)

Öncelikle kaynar suyun içine tüm malzemeleri ekleyip, karıştırın.

Hazırladığınız kaynar suyun içerisine yastıkları yerleştirin.

Yaklaşık bir saat sonra yastıkları sudan çıkarıp makineye yerleştirin.

Yastıkları her zamanki ayarda yıkayın.

Kurutma makineniz varsa; yastıklarınızı makinede kurutabilirsiniz.

Kuruyan yastıkların ışıl ışıl parladığını fark ettiğinizde eminim ki gözlerinizin içi gülecek.

Şimdiden kolay gelsin.