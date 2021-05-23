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Gündem ‘Şarapçı’ Vedat Milor’a böyle tepki göstermiş! ‘Klinik vaka’
Gündem

‘Şarapçı’ Vedat Milor’a böyle tepki göstermiş! ‘Klinik vaka’

Gurme Vedat Milor, tüm kötülüklerin kaynağı olan alkole bağımlı derecesinde aşık çıktı!.. Milor’un şarap aşkına sigortacısının bile şaşırdığı ve, “Bu gerçekten klinik bir vaka!” diyerek tepki gösterdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 15:28:00 -
‘Şarapçı’ Vedat Milor’a böyle tepki göstermiş! ‘Klinik vaka’

Hürriyet yazarı Nurhak Kaya, gurme Vedat Milor ile yaptığı söyleşiyi kitaplaştırdı. Söz konusu kitaptaki detaylar, Vedat Milor’un “şarapçı” olduğunu ortaya koydu!..

Tüm kötülüklerin başı olan alkole düşkün olan Milor’a, sigortacısının bile, “Bu gerçekten klinik bir vaka!” diyerek tepki gösterdiği ifade edildi.

Kitabın söz konusu bölümü şu şekilde:

Özellikle şarap için çok para harcamışımdır. Öyle ki Dünya Bankası'nda ilk çalıştığımda elime geçen paranın hemen hemen üçte ikisini şaraba yatırmıştım. Çünkü bekardım ve fazla harcama yapmıyordum. Daha sonra şaraplarımı sigorta ettirmeye çalıştım. Ama ilkin bunu da gerçekleştiremedim çünkü bunun için evvela bir ev sahibi olmak gerekiyordu. Ben kirada oturuyordum, ev alacak param da yoktu. Ev almak için yüzde 20'yi önceden kapora olarak vermek gerekiyor. O yüzde 20'yi biriktirecek durumda değildim, çünkü şaraba harcıyordum. Kısırdöngü. Sigortacı bu işe çok şaşırmıştı. 'İlk defa bu kadar pahalı şarapları olup da 1.000 dolarlık bir evde oturan birini görüyorum' demişti. 'Bu gerçekten klinik bir vaka!' diye de eklemişti ve öyleydi hakikaten.

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Vedat milor a kurban olun siz
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