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Aktüel

Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Karalar köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:54:19 -
Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Karalar köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Çınar ilçesine bağlı Karalar köyü mevkiinde meydan geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişiden 1’i öldü, biri ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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