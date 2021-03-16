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Yerel Şarampole uçan otomobilde 5 kişi ölümden döndü
Yerel

Şarampole uçan otomobilde 5 kişi ölümden döndü

Konya'da sürücüsünün hakimiyetini kaybeden araç şarampole uçtu. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:07:00 -
Şarampole uçan otomobilde 5 kişi ölümden döndü

Kaza, Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (34) idaresindeki 42 BL 770 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi İsmail Kayası Mevkii’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü M.K. ile araçta bulunan M.Y. (54), E.Y. (26), H.Y. (57) ve Ö.K. (36) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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