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Aktüel

Şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:23:59 -
Şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil T. idaresindeki 06 BGC 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Halil T. ile yolculardan Karabey T., Çağlar T., Çiçek T., Rukiye K. ve Egemen T. ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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