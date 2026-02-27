  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
19
Yeniakit Publisher
‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak
AA Giriş Tarihi:

‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dubai'de gerçekleştirilmekte olan dünyanın en büyük teknoloji etkinliği GITEX GLOBAL kapsamında,

#1
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Dubai World Trade Centre ve KAOUN International ile etkinliğin "GITEX Ai Türkiye" adıyla İstanbul'da düzenlenmesine yönelik mutabakat imzaladı.

#2
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Mutabakata Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi adına İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun

#3
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

GITEX'in küresel organizatörü KAOUN International'ın Üst Yöneticisi (CEO) Trixie LohMirmand imza attı.

#4
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

İstanbul'da 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan etkinliğin imza törenine, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi (BAE) Lütfullah Göktaş,

#5
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Türkiye ve BAE'den çok sayıda kamu temsilcisi, teknopark yöneticisi, girişim sermayesi fonu yetkilisi, teknoloji şirketi ve ölçeklenme aşamasındaki girişim katıldı.

#6
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

GITEX GLOBAL 2025 etkinliği, 6 bin 800'ün üzerinde teknoloji şirketi, 2 bin girişim ve 180'den fazla ülkeden sektör liderini bir araya getirdi.

#7
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Söz konusu mutabakatla Dubai'deki global etkinliğin başarısının "GITEX Ai Türkiye" ile yurt içine taşınması hedefleniyor.

#8
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Gökhan Yücel, mutabakatın imza töreninde yaptığı konuşmada, "GITEX Ai Türkiye" ile teknoloji sektörünün en kapsamlı küresel etkinliklerinden birini Türkiye'ye getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

#9
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

"Böylece Türkiye, yapay zeka, finansal teknolojiler, e-mobilite, siber güvenlik, oyun ve dijital içerik gibi alanlarda dünyanın önde gelen teknoloji markalarına ev sahipliği yapan yeni bir uluslararası merkez haline geliyor.

#10
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Bu platformun, ülkemizin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkıların yanı sıra Türkiye'yi yapay zeka yatırımları açısından da 'dünyanın bağlantı noktası' konumuna taşıyacağına inanıyoruz."

#11
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun da Türkiye'yi "Nexus of the World" olarak tanımladıklarını belirtti.

#12
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Uzun "Bu anlaşma gösteriyor ki dünyanın merkezi olma yaklaşımımızın uluslararası teknoloji ve yapay zeka alanında da karşılığı bulunmakta. Bunun bir parçası olduğumuz için memnuniyet duyuyorum."dedi.

#13
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Bakanlık olarak, bu misyonu güçlendirme maksadıyla çeşitli programlar düzenlediklerini anlatan Uzun, şu ifadeleri kullandı:

#14
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

"GITEX GLOBAL'a Turcorn 100 Programı'nın bir parçası olarak 'lounge' konseptiyle katıldık. Burada teknogirişimlerimizin uluslararası arenada büyümesi ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirmek için çalışıyoruz.

#15
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Bir diğer programımız olan Türkiye 'TechVisa Programı'mızla uluslararası yetenekleri ülkemize davet ediyoruz. Her yıl aralık ayında TakeOff İstanbul Girişim Zirvesi düzenleyerek, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiriyoruz.

#16
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

Şimdi bu ajandaya 'GITEX Ai Türkiye'yi eklemekten mutluluk duyuyorum. 2026'da herkesi yaşam, kültür ve inovasyonun merkezi İstanbul'a bekliyoruz."

#17
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

#18
Foto - ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak

