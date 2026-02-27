  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek! CHP’de kazan fokur fokur kaynıyor! 9 milletvekili ihraç edilecek Rusya'dan Türkiye isyanı: İki yıl gecikme yaşandı, her şeyi engellediler Bölge alev alev yanıyor! Savaş ilan edilince, Rusya ve İran’dan peş peşe hamleler geldi Ve tüm Türkiye’nin beklediği kritik gün geldi! Abdullah Öcalan, dakikalar sonra açıklayacak İbrahim Tatlıses'ten beklenmedik hamle: 'Onlara sandalye bile yok' Bölgede tuhaf şeyler olunca, hiç düşünülmeden İHA alarmı verildi! Hava savunma sistemleri ardı ardına devreye girdi Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor! ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak
Dünya
17
Yeniakit Publisher
Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

Dünyaya yön veren siyasetçilerin yaşları merak konusu olurken, en yaşlı liderin kim olduğu belli oldu. İşte dünya liderlerinin yaşları...

#1
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

GİORGİA MELONİ İTALYA BAŞBAKANI 15 Ocak 1977 49 YAŞINDA

#2
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

VLADİMİR ZELENSKİY UKRAYNA DEVLET BAŞKANI 25 Ocak 1978 48 YAŞINDA

#3
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

OLAF SCHOLZ ALMANYA ŞANSÖLYESİ 14 Haziran 1958

#4
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

DANİEL NOBOA EKVADOR DEVLET BAŞKANI 1987 38 YAŞINDA

#5
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

JAKOV MİLATOVİĆ KARADAĞ DEVLET BAŞKANI 1986 39 YAŞINDA

#6
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

MOHAMMED BİN SALMAN SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENS 1985 41 YAŞINDA

#7
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

PEDRO SÁNCHEZ İSPANYA BAŞBAKAN 1972 53 YAŞINDA

#8
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

JUSTİN TRUDEAU KANADA BAŞBAKAN 1971 54 YAŞINDA

#9
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

KEİR STARMER BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKAN 1962 63 YAŞINDA

#10
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 1954 72 YAŞINDA

#11
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

VLADİMİR PUTİN RUSYA DEVLET BAŞKANI 1952 73 YAŞINDA

#12
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

DONALD TRUMP 1946 79 YAŞINDA

#13
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

JOE BİDEN ABD ESKİ DEVLET BAŞKANI 1942 83 YAŞINDA

#14
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

SALMAN BİN ABDULAZİZ AL SAUD SUUDİ ARABİSTAN 1935 90 YAŞINDA

#15
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

MAHMOUD ABBAS FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI 1935 90 YAŞINDA

#16
Foto - Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!

PAUL BİYA KAMERUN DEVLET BAŞKANI 1933 93 YAŞINDA/ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her..
Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!
Dünya

Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!

Brezilya’nın Río de Janeiro kentinde, ülke gündemini sarsan bir olay yaşandı. Ünlü iş insanı Marcelo Vasconcelos ve ailesi, aynı gün gizemli..
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Siyaset sahnesinde boş vaatleri ve tutarsız çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha "balon" çıktı. Bir hafta önce kü..
CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

"Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi. Kararı CHP Genel Merkezi de..
CHP’lilerin "ilahi" hazımsızlığı sürüyor!
Siyaset

CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi olduğuna ilişkin sözleri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23