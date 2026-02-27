Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor!
Dünyaya yön veren siyasetçilerin yaşları merak konusu olurken, en yaşlı liderin kim olduğu belli oldu. İşte dünya liderlerinin yaşları...
Dünyaya yön veren siyasetçilerin yaşları merak konusu olurken, en yaşlı liderin kim olduğu belli oldu. İşte dünya liderlerinin yaşları...
GİORGİA MELONİ İTALYA BAŞBAKANI 15 Ocak 1977 49 YAŞINDA
VLADİMİR ZELENSKİY UKRAYNA DEVLET BAŞKANI 25 Ocak 1978 48 YAŞINDA
OLAF SCHOLZ ALMANYA ŞANSÖLYESİ 14 Haziran 1958
DANİEL NOBOA EKVADOR DEVLET BAŞKANI 1987 38 YAŞINDA
JAKOV MİLATOVİĆ KARADAĞ DEVLET BAŞKANI 1986 39 YAŞINDA
MOHAMMED BİN SALMAN SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENS 1985 41 YAŞINDA
PEDRO SÁNCHEZ İSPANYA BAŞBAKAN 1972 53 YAŞINDA
JUSTİN TRUDEAU KANADA BAŞBAKAN 1971 54 YAŞINDA
KEİR STARMER BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKAN 1962 63 YAŞINDA
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 1954 72 YAŞINDA
VLADİMİR PUTİN RUSYA DEVLET BAŞKANI 1952 73 YAŞINDA
DONALD TRUMP 1946 79 YAŞINDA
JOE BİDEN ABD ESKİ DEVLET BAŞKANI 1942 83 YAŞINDA
SALMAN BİN ABDULAZİZ AL SAUD SUUDİ ARABİSTAN 1935 90 YAŞINDA
MAHMOUD ABBAS FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI 1935 90 YAŞINDA
PAUL BİYA KAMERUN DEVLET BAŞKANI 1933 93 YAŞINDA/ kaynak: internethaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23