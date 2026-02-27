Çocuklar bu videoyu çok sevecek! Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştı

"Zulme başkaldıran bir nesil yetişiyor"

Sapkın fikirlerle beyinlerin yıkanmak istendiği, çocukların kirli emellere kurban edildiği bu vicdan yoksunu sisteme karşı tek çarenin köklerimize sarılmak olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Bizim nezdimizde; Cenab-ı Allah’ın adını, Rabb’imizin yüce şanını evlatlarımızın yüreğine nakşetmekten daha mübarek bir mefkûre yoktur" diyerek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma çağrısı yaptı.

İslam’ın özü şefkat ve adalettir

İslam’ın zayıfı koruyan, yetimi gözeten ve zulme karşı dimdik duran özünü vurgulayan Yenişehirlioğlu, gücün değil hakkın üstün tutulduğu bir nizam için imanlı bir gençliğin şart olduğunu ifade etti. Arsızlık ve ahlaksızlığın kol gezdiği bir dünyada, yolumuzu ancak Cenab-ı Allah’ın nurunun aydınlatabileceğini belirten Yenişehirlioğlu, paylaşımını "Rabb’im yolumuzu açık eylesin" duasıyla tamamladı.

Nereden geldiğini bilen, nereye gideceğini bilen bir gençlik!

Hakkın sancağını yarınlara taşıyacak olan gençliğin, gücünü köklerinden alan ve imanla yoğrulmuş bir nesil olacağını vurgulayan bu sözler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Milli değerlerimize düşman kesilenlerin karşısında, yüreği Allah aşkıyla çarpan bir neslin ayak sesleri her geçen gün daha gür çıkıyor.