Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray'da sakatlanan Marcelo Saracchi, sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tesit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı sol bekin tetkikleri gerçekleştirildi.
Alınan sonuçlarda sol üst arka adale grubu "biceps" kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı. 22 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.