Sara hastası işçinin çayda cesedi bulundu
Antalya'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan kişinin cesedi, Oba Çayı'nda bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan kişinin cesedi, Oba Çayı'nda bulundu.
Oba Mahallesi'nden geçen çayda hareketsiz duran bir kişi olduğunu görenler durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarmanın yaptığı araştırmada, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi Veli Uyar (37) olduğu anlaşılan kişinin, sara krizi sebebi ile dengesini kaybederek çaya düştüğü tespit edildi.
Uyar'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.