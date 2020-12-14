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Aktüel Sara hastası işçinin çayda cesedi bulundu
Aktüel

Sara hastası işçinin çayda cesedi bulundu

Antalya'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan kişinin cesedi, Oba Çayı'nda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:06:00 -
Sara hastası işçinin çayda cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan kişinin cesedi, Oba Çayı'nda bulundu.

Oba Mahallesi'nden geçen çayda hareketsiz duran bir kişi olduğunu görenler durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarmanın yaptığı araştırmada, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi Veli Uyar (37) olduğu anlaşılan kişinin, sara krizi sebebi ile dengesini kaybederek çaya düştüğü tespit edildi.

Uyar'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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