‘SAR 9X’, “2020 Yılının En İyi Tabancası” seçildi

Sarsılmaz açıklamasına göre, ABD’nin ateşli silahlar dergisi On Target tarafından düzenlenen 2020 Editors’ Choice Award’da (Editörlerin Seçimi Ödülü) tabanca alanında uzman Amerikalı editörler, oyunu SAR 9X’den yana kullandı.

Teknik testlere tabi tutuldu

Editors’ Choice Award’da, SAR 9X’in yanı sıra dünyanın önde gelen silah üreticilerinin en iyi tabancaları değerlendirmeye alındı. Değerlendirme, ABD silah dünyasının önde gelen isimlerince silahların uygulamaya dayalı teknik testlere tabi tutulması yöntemiyle yapıldı. Oylama sonucu, Savunma Sanayii Başkanlığının başlattığı “Özgün Yerli Tabanca Projesi” kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilen SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, birinciliği elde etti. 2020 Editors’ Choice Award oylamasında SAR 9X için oy kullananlar arasında, dünyaca ünlü ateşli silahlar eğitmeni ve Guns dergisi editörü Massad Ayoob, Tactical Life’tan Dave Bahde, Guns & Ammo’dan Chris Mudgett ve Gun Digest’den Mike Dickerson gibi pek çok uzman yer aldı.